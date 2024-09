- Les autorités américaines ont pris le contrôle de l'avion de Maduro.

Autorités américaines saisissent l'avion du leader vénézuélien Nicolás Maduro pour des violations de sanctions

Les autorités américaines ont saisi un avion appartenant au président autoritaire du Venezuela, Nicolás Maduro, en raison d'infractions aux sanctions, a annoncé le département de la Justice à Washington D.C. L'avion, un Dassault Falcon 900EX, propriété de Maduro et de ses proches associés, a été intercepté en République dominicaine et transféré dans l'État américain de Floride. La saisie est liée à des violations des sanctions américaines et aux réglementations sur le contrôle des exportations.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré dans un communiqué écrit que l'avion avait été acquis illégalement pour 13 millions de dollars via une société écran et sorti clandestinement des États-Unis pour être utilisé par Nicolás Maduro et ses affidés.

Un représentant du département du Commerce américain a souligné que, quelle que soit la luxuriance d'un jet privé ou l'influence de son propriétaire, les États-Unis s'efforcent constamment de saisir et de rapatrier chaque avion illégalement sorti des États-Unis. Les sanctions du gouvernement américain interdisent aux Américains de faire des affaires avec des individus du régime de Maduro. De plus, il y a des restrictions à l'exportation pour fournir des biens à Venezuela.

L'administration vénézuélienne explose

Le gouvernement de la nation sud-américaine a condamné la saisie de l'avion. "La République bolivarienne du Venezuela dénonce à la communauté internationale que les autorités des États-Unis d'Amérique, par un acte criminel qui ne peut être qualifié que de piraterie, ont illégalement saisi un avion appartenant au président de la République, en se justifiant par les mesures coercitives qu'elles imposent unilatéralement et illégalement à l'échelle mondiale", a déclaré un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Caracas.

Les États-Unis reconnaissent le succès de l'opposition

Les États-Unis ne reconnaissent pas la légitimité de Maduro et considèrent sa dernière réélection contestée comme frauduleuse. De nombreux pays ne reconnaissent pas la confirmation des résultats par la Cour suprême loyaliste. La commission électorale a déclaré Maduro vainqueur de l'élection présidentielle le 28 juillet, mais n'a toujours pas publié les résultats non cryptés - le gouvernement accuse une prétendue cyberattaque. L'opposition accuse une fraude électorale et proclame la victoire de son candidat, Edmundo González Urrutia.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères vénézuélien condamne fermement la saisie de l'avion, la qualifiant d'acte de piraterie contre le président de la République, Nicolás Maduro.

Malgré la saisie, les États-Unis continuent d'appliquer des sanctions contre le Venezuela, interdisant aux Américains de faire des affaires avec des individus du régime de Maduro et imposant des restrictions à l'exportation pour fournir des biens au pays dirigé par le président de la République, Nicolás Maduro.

