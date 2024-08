Les autorités américaines ont annoncé un plan visant à réintroduire des tests et des traitements de diagnostic gratuits du Covid-19, dans le but d'aider à gérer la nation pendant les saisons d'automne et d'hiver.

Dr. Mandy Cohen, à la tête des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a suggéré vendredi que tout le monde reste vigilant pendant l'hiver à venir, en utilisant nos ressources telles que les vaccins, les tests et les traitements contre les maladies courantes entraînant des décès et des hospitalisations en hiver.

Les tests Covid gratuits ne seront pas immédiatement disponibles, mais ils reviendront à temps pour les événements sociaux d'automne et d'hiver. Le médicament antiviral Paxlovid, acquis par le gouvernement, sera offert gratuitement à ceux qui n'ont pas d'assurance et à ceux qui sont couverts par Medicare ou Medicaid.

Des fonds supplémentaires sont alloués aux départements de santé publique des États et des collectivités par le CDC pour fournir des vaccins Covid gratuits aux adultes non assurés et sous-assurés. Les vaccins gratuits continueront d'être fournis aux enfants des ménages à faible revenu grâce au programme gouvernemental Vaccins pour enfants.

Cohen nous a rappelé que tous les groupes d'âge sont vulnérables, y compris nos jeunes enfants. Au cours de l'été, les cas les plus élevés de visites aux urgences en raison du Covid ont été observés chez les enfants de moins de 5 ans.

Les prévisionnistes du CDC prévoient un nombre comparable ou inférieur d'hospitalisations pour les maladies respiratoires pendant l'hiver aux États-Unis. Cependant, Campbell a noté que ces prévisions pourraient changer si les taux de vaccination sont inférieurs aux attentes ou si une variante sévère de Covid-19 ou de grippe apparaît.

Vaccins contre le Covid, la grippe et le RSV

Les vaccins Covid-19 mis à jour, protecteurs contre les variants actuels, ont été autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis jeudi, à la suite d'une vague d'infections estivales.

Ces vaccins seront disponibles prochainement dans les pharmacies, ainsi que les vaccins contre la grippe améliorés. Il est permis de recevoir les deux vaccinations simultanément, a déclaré Cohen.

Dr. Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a souligné l'importance des vaccinations pour prévenir les formes graves de Covid, y compris le Covid long.

"Le seul moyen d'attraper le Covid long est d'attraper le Covid", a expliqué Marks. "Les vaccinations peuvent aider à prévenir le Covid".

Bien que le programme Bridge Access du gouvernement fédéral ait pris fin, Cohen a mentionné que le CDC distribuera 62 millions de dollars aux départements de santé publique des États et des collectivités pour fournir des vaccins Covid-19 gratuits aux adultes qui ne peuvent pas se les permettre.

Cohen encourage les individus à interagir avec leurs départements de santé publique locaux, leurs départements de santé publique des États et leurs centres de santé qualifiés par le gouvernement pour accéder aux vaccins. Les adultes ayant une assurance privée ou publique comme Medicare et Medicaid continuent d'avoir accès aux vaccins Covid sans frais supplémentaires.

Les vaccins contre le virus syncytial respiratoire (RSV), qui hospitalisent et tuent chaque année des bébés et des personnes âgées, seront également disponibles.

Les vaccins contre le RSV sont recommandés pour les bébés de moins de 8 mois qui passent leur première saison de RSV, pour les adultes de 75 ans ou plus, et pour les adultes de 60 ans ou plus ayant des conditions de santé sous-jacentes ou vivant en maisons de retraite. Certains enfants âgés de moins de 20 mois présentant un risque accru de maladie grave peuvent également nécessiter une dose supplémentaire.

Contrairement aux vaccins contre la grippe et le Covid, les vaccins contre le RSV ne sont pas censés être administrés annuellement. La protection des vaccins contre le RSV est prévue pour plusieurs saisons, comme le confirme le CDC. Si vous avez reçu un vaccin contre le RSV l'année dernière, le CDC recommande de le faire cette année.

