Les autorités américaines mettent en garde contre les dangers potentiels liés à la commémoration du 7 octobre.

Malgré l'absence de dangers concrets pour les États-Unis, un avertissement a été émis avant l'anniversaire du 7 octobre de l'attaque en Israël et les appels à la violence contre l'Occident par des groupes terroristes étrangers, ont rapporté les agences.

Cet avertissement est apparu à un moment où Israël mène des attaques mortelles contre les quartiers généraux du Hezbollah au Liban, et alors qu'il réfléchit à une réponse à la récente attaque de missiles d'Iran.

Selon CNN, les forces de police à travers le pays ont renforcé leur présence autour des lieux de culte juifs et musulmans en réponse à la tension croissante au Moyen-Orient, à l'anniversaire du 7 octobre à venir et aux grandes fêtes juives.

Le NYPD a renforcé les patrouilles le lundi, a informé une source policière à CNN. Ces mesures de sécurité renforcées sont prévues pour se poursuivre pendant les deux semaines suivantes. Le NYPD collaborera également avec la police d'État pour les contrôles d'explosifs sur les ponts et tunnels, et des unités d'hélicoptères seront utilisées pour la détection de radiation, a détaillé la source.

De plus, le LAPD a déclaré la semaine dernière qu'il augmenterait ses patrouilles, avec plus d'officiers en service, des véhicules de commandement et des unités à cheval.

De manière similaire, les départements de police de Chicago, Miami et Philadelphie ont renforcé leur sécurité.

Dans leur communiqué commun du vendredi, le FBI et le DHS ont déclaré : "Les établissements juifs, musulmans ou arabes, tels que les synagogues, les mosquées/centres islamiques et les centres communautaires, ainsi que les rassemblements publics importants, tels que les mémoriaux, les veillées ou d'autres manifestations légales, sont des cibles attrayantes pour des attaques violentes ou des menaces trompeuses de la part d'une variété d'acteurs de la menace, notamment les extrémistes violents et les auteurs d'actes haineux."

"Restons vigilants et signalons tout comportement suspect aux autorités", a rappelé leur communiqué.

Les agences suspectent que les organisations terroristes étrangères continueront d'exploiter les tensions impliquant Israël, Hamas, Hezbollah et l'Iran pour inciter des attaquants solitaires à des actes de violence aux États-Unis.

Ces "loup solitaire", qui ne sont affiliés à aucun groupe terroriste, représentent un défi particulier pour les forces de l'ordre, ont révélé des responsables de l'intelligence à CNN.

"Un groupe de terroristes interagissant les uns avec les autres offre de multiples opportunités d'exploitation de nos capacités de surveillance", a déclaré une source, mais a souligné la tâche difficile de détecter un individu solitaire qui peut ne pas révéler ses plans d'attaque.

Au milieu de ces mesures de sécurité accrues, il est crucial pour les membres de la communauté de rester vigilants et de signaler tout comportement suspect aux autorités.

Compte tenu de la situation mondiale actuelle, il est essentiel pour nous, les agences de l'application de la loi, de rester vigilants et de travailler en étroite collaboration avec d'autres agences pour prévenir les attaques potentielles.

