Les autorités américaines interdisent le décollage de la fusée de SpaceX.

Le Falcon 9, pilier de la navigation spatiale mondiale, a connu une série de 367 lancements réussis consécutifs de septembre 2016 jusqu'à récemment. Cependant, un problème avec un moteur en juillet a conduit l'administration aéronautique américaine à suspendre à nouveau les autorisations de décollage.

Il y a eu un incident lors de l'atterrissage d'un Falcon 9 ce mercredi, ce qui a conduit l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) à demander une enquête. Avant cet incident, un Falcon 9 non habité, appartenant à l'entreprise spatiale d'Elon Musk, a réussi à mettre en orbite des satellites Starlink pour un service internet. Malheureusement, la première étape réutilisable a dévié de sa trajectoire lors de sa tentative d'atterrissage sur un navire drone.

Le Falcon 9 est souvent fiable. Mais en juillet, un arrêt temporaire de 15 jours des lancements pour la fusée a été mis en place en raison de problèmes de moteur apparus environ une heure après le décollage. La panne a laissé 20 satellites Starlink de la société d'internet spatial de Musk stranded dans leur trajectoire initiale et a finalement été détruite lors de la rentrée atmosphérique. Après investigation, Musk a attribué la faute à une fuite d'oxygène liquide causée par une fissure dans la ligne reliée à un capteur de pression.

Lancé depuis la base aéronautique de Cap Canaveral en Floride, le Falcon 9 joue un rôle crucial dans les opérations de SpaceX et est fréquemment utilisé par NASA. Avant l'incident de juillet, le dernier incident remontait à septembre 2016, lorsque le Falcon 9 a connu une explosion sur le pas de lancement. Cependant, cela a été suivi par une série de 367 lancements réussis, renforçant la position de SpaceX dans l'industrie. Selon Tom Mueller, ancien vice-président pour les systèmes de propulsion et innovateur de moteur, "nous savions que cette série ininterrompue devait finalement prendre fin". Cependant, il est resté optimiste que l'équipe résoudrait le problème et reprendrait les opérations.

De nombreux pays et entreprises spatiales dépendent de SpaceX pour transporter leurs satellites et astronautes dans l'espace. NASA utilise régulièrement les services de SpaceX pour transporter des astronautes et des fournitures à la Station spatiale internationale (ISS) et devrait rapatrier deux astronautes de l'ISS en 2023, après leur lancement en juin prochain sur un vaisseau spatial défectueux de Boeing. Les experts de l'industrie estiment la valeur de SpaceX à environ 200 milliards de dollars.

Elon Musk, fondateur de SpaceX, était à bord d'un Falcon 9 non habité qui a réussi à déployer des satellites Starlink pour un service internet en orbite avant l'incident récent. Malgré la place cruciale de SpaceX dans les voyages spatiaux, avec NASA utilisant régulièrement ses services, le Falcon 9 a rencontré un problème lors de sa tentative d'atterrissage mercredi dernier.

