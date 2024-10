Les autorités américaines de sécurité nationale s'inquiètent de la violation par les cybercriminels chinois des entreprises américaines de télécommunications.

Enquêtes américaines suspectent que des cybercriminels ont pu accéder à des demandes de mandats d'interception, selon deux sources anonymes. Toutefois, les autorités travaillent encore à déterminer l'ampleur des données que les pirates informatiques ont pu obtenir. Les géants des télécommunications AT&T, Verizon et Lumen font partie des cibles potentielles, selon ces sources.

Cet incident de piratage a suscité des préoccupations quant aux dommages potentiels pour la sécurité nationale. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques informatiques avancées ciblant les agences fédérales américaines, qui ont été liées à la Chine. La situation intervient à un moment de tension accrue entre Washington et Pékin en ce qui concerne l'espionnage informatique et d'autres préoccupations de sécurité nationale critiques.

Les entreprises de télécommunications américaines jouent un rôle important dans le maintien de l'infrastructure de communication internet et téléphonique. Les agences d'application de la loi demandent souvent accès à des données spécifiques par le biais de mandats pour des enquêtes criminelles et de sécurité nationale.

Compte tenu de la nature sensible de certaines de ces enquêtes, elles pourraient être intéressantes pour la Chine. Récemment, des agents du gouvernement chinois ont été inculpés aux États-Unis pour avoir prétendument harcelé des nationals chinois aux États-Unis et piraté des dissidents politiques et des entreprises américaines.

AT&T et Lumen ont choisi de ne pas commenter, tandis que Verizon n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Le département de la Justice et le FBI ont tous deux décliné de commenter.

L'ambassade de Chine à Washington D.C. nie la participation de pirates informatiques soutenus par Pékin dans la violation des entreprises de télécommunications américaines, qualifiant une telle information de déformation des faits. Le porte-parole de l'ambassade, Liu Pengyu, accuse les États-Unis d'exploiter les questions de cybersécurité pour ternir la réputation de la Chine.

Le Wall Street Journal a initialement documenté l'activité de piratage.

Les autorités américaines ont partagé des détails de la campagne de piratage chinois avec les comités d'intelligence de la Chambre des représentants et du Sénat, ont confirmé deux sources. Des experts en cybersécurité de Microsoft et de Mandiant, propriété de Google, ont aidé à l'enquête.

Celles et ceux qui enquêtent sur les piratages sont impressionnés par la maîtrise, la détermination et la capacité des pirates informatiques à pénétrer les réseaux informatiques. Le groupe de pirates informatiques chinois spécifique believed to be involved est connu dans l'industrie de la cybersécurité sous le nom de Salt Typhoon.

Cependant, le gouvernement chinois dispose apparemment de nombreux autres groupes de piratage capables de mener des opérations d'espionnage ou de perturber les réseaux informatiques, selon les officiels américains et les experts privés. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a rapporté que les pirates informatiques soutenus par le gouvernement chinois dépassent les professionnels de la cybersécurité du FBI d'un ratio de 50 à 1.

Un autre groupe de pirates informatiques soutenu par le gouvernement chinois serait en train de rôder dans les réseaux de transport et de communication américains, attendant une occasion de perturber toute réponse potentielle des États-Unis à une éventuelle invasion chinoise de Taïwan, ont suggéré les officiels américains.

L'an dernier, un autre groupe chinois aurait prétendument piraté les comptes

