Les autorités américaines confisquent l'avion présidentiel de Maduro.

Les États-Unis prennent des mesures contre le régime autoritaire du président vénézuélien Nicolás Maduro en saisissant un de ses avions de luxe. Selon les rapports, le Dassault Falcon 900EX, appartenant à Maduro et à ses associés, a été acquis illégalement pour 13 millions de dollars via une société écran et illicitement sorti des États-Unis. Le département de la Justice des États-Unis a confirmé la saisie en République dominicaine et l'a transporté en Floride.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a publié une déclaration affirmant que l'avion était destiné à Maduro et à ses proches alliés, qui ont violé les sanctions américaines et les contrôles à l'exportation. Un porte-parole du département du Commerce des États-Unis a déclaré clairement que, quel que soit le luxe de l'avion privé ou les individus puissants qui y sont liés, les États-Unis sont déterminés à récupérer tout avion illicitement sorti de leur territoire.

L'avion a été expédié des États-Unis au Venezuela en avril 2023 en passant par les Caraïbes, dans une tentative de contourner les restrictions qui interdisaient aux citoyens américains de faire des affaires avec le régime de Maduro. CNN a qualifié l'avion du "Vol Air Force One" du Venezuela, et il est dit que Maduro l'utilisait pour ses voyages à l'étranger, rencontrant des dirigeants mondiaux.

Les États-Unis continuent de ne pas reconnaître l'élection contestée de Maduro, malgré la confirmation de sa victoire par la Cour suprême vénézuélienne lors de l'élection présidentielle du 28 juillet. Le corps électoral loyaliste a proclamé Maduro vainqueur, mais n'a toujours pas publié les résultats officiels, invoquant une cyberattaque. L'opposition accuse le gouvernement de tricherie électorale et déclare son candidat, Edmundo González, vainqueur.

L'avion saisi était un Dassault Falcon 900EX, un modèle haut de gamme couramment utilisé pour les voyages de luxe. Malgré son statut d'avion privé, le département du Commerce des États-Unis maintient une position ferme contre l'importation ou l'exportation illégale de tels avions, surtout lorsqu'ils sont impliqués dans des activités sanctionnées.

Lire aussi: