Les autorités allemandes ont l'intention de prolonger leur intervention militaire en Irak de douze mois supplémentaires.

L'administration envisage une extension d'un an de l'opération militaire allemande en Irak. Cette prolongation a été approuvée par le cabinet fédéral mercredi, prolongeant la mission de formation et d'assistance jusqu'au 31 janvier 2026, selon les déclarations du porte-parole du gouvernement Wolfgang Büchner. Les rôles et responsabilités de cette mission restent globalement les mêmes, avec un déploiement maximal de 500 militaires allemands.

Actuellement, environ 285 soldats et civils sont engagés dans différentes missions à travers l'Irak, selon les données du ministère de la Défense. L'approbation du Bundestag pour cette prolongation de mission n'a pas encore été obtenue.

L'objectif de cette mission est de prévenir le regain du groupe terroriste islamiste État islamique, comme l'a mentionné Büchner. Cet objectif est poursuivi en renforçant l'armée et les forces de sécurité irakiennes pour assurer durablement la sécurité et la stabilité dans le pays.

La mission est prolongée de 15 mois en raison des élections fédérales de septembre, selon Büchner. Cette disposition permet au nouveau Bundestag de débattre d'un mandat éventuellement modifié.

Büchner a souligné que la prolongation avait été demandée par le gouvernement irakien. Cependant, les États-Unis sont actuellement en pourparlers avec Bagdad concernant le retrait des forces étrangères. Büchner s'est refusé à spéculer sur les implications de ces négociations pour l'avenir de la mission allemande.

L'armée allemande est impliquée dans la campagne mondiale contre l'EI depuis 2015, suite à la prise de pouvoir de la milice jihadiste en Syrie et dans certaines parties de l'Irak. Actuellement, l'armée allemande se concentre principalement sur la formation du personnel de leadership militaire à Bagdad, exploite un petit camp de campagne dans le nord du pays et conseille les forces de sécurité locales. L'aviation est stationnée en Jordanie, aidant l'alliance internationale contre l'EI avec des avions-citernes.

