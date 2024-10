Les autorités allemandes estiment inutile l'évacuation des Allemands résidant au Liban.

L'administration allemande manifeste une inquiétude croissante face à la situation au Liban, mais elle n'a pas encore jugé nécessaire un retrait total des ressortissants allemands. Selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin lundi, quelque 1 800 Allemands ayant une inscription valide résident dans le pays. Les Allemands vivant à proximité pourraient potentiellement partir via des aéroports fonctionnels comme Beyrouth, en utilisant des vols commerciaux, selon le porte-parole qui a également mentionné. Un représentant du ministère de la Défense a confirmé qu'ils ne divulguent pas de détails sur les stratégies d'évacuation potentielles à l'avance.

Le conseil de crise du gouvernement fédéral s'est à nouveau réuni vendredi et samedi au ministère des Affaires étrangères, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Sebastian Fischer. Les niveaux de crise pour les missions diplomatiques allemandes à Beyrouth, Tel-Aviv et Ramallah, situées dans la bande de Gaza sous contrôle israélien, ont été élevés. En conséquence, les familles du personnel doivent quitter leurs postes et les ambassades fonctionneront avec un effectif réduit. Cependant, la situation à Ramallah rend difficile le départ de la bande de Gaza. "Actuellement, nous aidons aux départs ; cependant, nous ne sommes pas impliqués dans une mission d'évacuation", a expliqué Fischer.

L'après-midi de lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réuniront pour une réunion spéciale. On craint que les heurts dans la bande de Gaza et au Liban ne dégénèrent en un conflit généralisé. Le gouvernement allemand a fait référence au droit de légitime défense en réponse aux attaques israéliennes contre des cibles au Liban, étant donné que des membres de haut rang de la milice islamique radicale Hezbollah ont été parmi les victimes. Cependant, le gouvernement allemand a également appelé Israël à maintenir la proportionnalité compte tenu du nombre élevé de victimes civiles lors des attaques.

L'Union européenne pourrait exprimer ses préoccupations quant à l'escalade du conflit dans la bande de Gaza et au Liban lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE lundi après-midi. En tant qu'union politique et économique internationale de 27 États membres, l'Union européenne pourrait publier une déclaration appelant à la dé-escalade et à la protection des civils dans les deux régions.

