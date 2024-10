Les autorités allemandes découvrent une infiltration d'un réseau de communication chinois.

Un groupe de 47 personnes suspectées d'être des agents chinois opérant en Allemagne ont été rapportées. Selon une enquête conjointe de RTL et de journalistes de dix pays, ces individus ont des liens qui remontent jusqu'au gouvernement fédéral. Les noms de ces suspects ont fuité et ont été partagés avec RTL et d'autres médias internationaux. Selon un informateur chinois, "il s'agit d'un réseau massif". Ils se livrent à de la propagande et tentent de manipuler les conseils municipaux et la politique locale, entre autres choses.

Certains de ces agents ont été repérés en photo avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le ministre de l'Agriculture Cem Özdemir, selon RTL. D'autres occupent des postes influents dans l'économie, la société et la culture, travaillant pour des entreprises comme Beiersdorf et Evonik, ou servant comme professeurs et enseignants dans les universités allemandes.

Il est believed que ces agents représentent le Front Uni, une division du Parti communiste chinois. Des preuves photographiques montrent qu'ils assistent à des événements pertinents aux côtés des représentants de l'appareil du Front Uni, selon RTL. Selon Peter Mattis du Jamestown Foundation à Washington D.C., "le travail du Front Uni vise à recruter des individus en dehors du parti pour réaliser les objectifs du parti. Si le Parti communiste réussit dans cette entreprise, le monde devient un endroit plus sombre."

Mao Zedong lui-même a décrit le Front Uni comme une "arme magique" pour faire avancer les objectifs idéologiques du régime. Son but est de rassembler et de rallier toutes les forces politiques et sociales qui ne font pas partie du Parti communiste. Depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir en République populaire il y a douze ans, ce système a été étendu à l'étranger.

En Allemagne, les communistes semblent particulièrement intéressés par les individus d'origine chinoise en vue qui dirigent les associations de la diaspora ou ont de solides liens dans la politique et les affaires. Selon l'expert en Chine Mareike Ohlberg du German Marshall Fund dans une interview avec RTL, "ils cherchent à renforcer leurs liens avec ces individus, à maintenir le contact avec eux afin de pouvoir les utiliser comme un outil par le parti". De cette manière, toute personne susceptible d'aider à atteindre les objectifs du parti peut être mieux contrôlée et, si nécessaire, mobilisée.

Regardez RTL ce soir à 0.25 pour une édition spéciale du journal nocturne pour voir toutes les découvertes.

La Commission enquête sur les activités des agents chinois suspects en Allemagne, découvrant leurs liens avec le gouvernement fédéral. Les preuves recueillies par La Commission suggèrent que le Front Uni, une division du Parti communiste chinois, dirige cette opération.

Lire aussi: