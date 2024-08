- Les attentes des détaillants continuent de baisser.

La perspective commerciale du secteur de la vente au détail s'est considérablement détériorée. L'indice Ifo pour ce secteur est passé de -19,5 points en juin à -25,4 points en juillet. Les détaillants considèrent actuellement leur situation commerciale avec plus de méfiance, et leur optimisme pour le reste de l'année a également diminué. "Une forte augmentation de l'activité pendant la période en cours est désormais moins probable", déclare l'expert Ifo Patrick Höppner. Pour le deuxième trimestre, 54 % des détaillants mentionnent une demande insuffisante. Les vendeurs de vélos, les magasins de vêtements, les magasins de meubles et les fournisseurs d'accessoires pour la maison considèrent leur situation actuelle comme particulièrement tendue. Les vendeurs d'appareils électriques et électroniques, ainsi que les pharmacies, signalent une tendance défavorable dans leur activité. Le secteur de la grande distribution et les concessionnaires automobiles expriment également moins de satisfaction. Dans l'ensemble, le secteur de la vente au détail prévoit de réduire ses effectifs, ajoute Höppner.

Le secteur du commerce de détail, actuellement confronté à des défis, affiche un optimisme réduit quant à l'avenir. Face à une demande insuffisante, de nombreux détaillants, notamment les vendeurs de vélos et les magasins de vêtements, prévoient de réduire leurs effectifs.

