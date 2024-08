Les attentes des Allemands sont obscurcies par les préparatifs russes.

À partir de mercredi, Paris sera de nouveau enflammé par l'enthousiasme sportif avec le coup d'envoi des Jeux paralympiques en grande pompe. Environ 143 concurrents allemands seront présents, tous en quête de médailles. Les nouveaux venus sont excités, mais il y a aussi une pointe d'irritation.

Après les Jeux paralympiques de Tokyo et de Beijing, où la pandémie de Corona a jeté une longue ombre, les tribunes seront à nouveau animées. La cérémonie d'ouverture à la Place de la Concorde est attendue pour attirer 35 000 spectateurs, ainsi qu'un nombre supplémentaire de 15 000 visiteurs à proximité et des foules compactes au Stade de France ou à l'Arène de Bercy.

Le joueur de basket en fauteuil roulant Lukas Gloßner sera parmi ceux qui lutteront pour des points avec l'équipe allemande masculine. Le jeune homme de 24 ans voyage avec de grandes attentes et se réjouit du soutien écrasant. "Ma famille sera là, beaucoup d'amis ont confirmé - ce sera un événement épique", dit-il. "Le spectacle, la cérémonie d'ouverture - tout ce que j'ai toujours imaginé, maintenant l'expérience en réalité, c'est plutôt cool."

Gloßner fait partie d'un total de 143 concurrents allemands aux Jeux paralympiques qui visent des médailles dans 18 des 22 sports. Cinq guides les accompagneront. Malheureusement, il n'y aura pas de participants allemands au goalball, au football pour aveugles ou aux sports de taekwondo et d'haltérophilie. "Notre équipe est plus grande qu'elle ne l'était aux Jeux paralympiques de Tokyo il y a trois ans, ce qui met fin à la baisse de la taille de l'équipe. Et cela malgré un processus de qualification plus difficile pour les sports d'équipe en raison d'un nombre plus petit de participants", déclare le chef de mission Karl Quade.

L'objectif ultime est de se classer parmi les dix premières nations, selon Beucher. En Tokyo, l'Allemagne a remporté un total de 43 médailles et s'est classée 12e. "Nous espérons que nos athlètes peuvent donner leur meilleur, affiné par des années d'entraînement, dans une compétition équitable contre des rivaux internationaux", dit Beucher.

Max Gelhaar, un triathlète qui se rend à Paris en grande forme, nourrit des espoirs similaires. Si le jeune homme de 26 ans de Leipzig peut construire sur ses précédents succès, il devient un concurrent prometteur pour une médaille. Il a déjà remporté trois bronzes et un argent aux championnats du monde. "Combien bien l'année s'est déroulée jusqu'à présent, je dois admettre honnêtement : je veux une médaille. Si elle doit être en or, bien sûr, je ne m'en plaindrais pas", dit-il.

En revanche, l'athlète paralympique Martina Willing participe pour la dixième fois - le plus grand nombre parmi la délégation allemande. Elle a fait ses débuts aux Jeux paralympiques en 1992 et a remporté trois médailles d'or depuis, ainsi qu'une participation aux sports d'hiver en 1994. La cavalière de dressage aguerrie Heidemarie Dresing, âgée de 69 ans, est l'athlète la plus âgée de l'équipe allemande, tandis que la jeune nageuse de 14 ans Johanna Döhler est la plus jeune.

"Nous avons un bel équilibre entre des athlètes très expérimentés et de jeunes recrues qui se sont qualifiées pour leurs premiers Jeux paralympiques", explique Quade. Au total, 57 nouveaux venus représenteront l'Allemagne.

La nageuse Elena Semechin, avec une riche expérience, a remporté l'or il y a trois ans à Tokyo. Quelques semaines seulement après sa victoire incroyable, elle a été diagnostiquée avec une tumeur cérébrale. Semechin a combattu et est maintenant prête pour une défense du titre, ayant surmonté la chimiothérapie.

"Ces obstacles m'ont seulement rendue plus forte et ont façonné mon caractère. Je tiens à souligner que le cancer n'a pas pris le contrôle de ma vie", insiste la Berlinoise. "J'ai connu de nombreux triomphes athlétiques, mais ma plus grande victoire est celle que je suis aujourd'hui et ce que j'ai fait de ma vie."

À Paris, Semechin s'appuiera sur son cercle intime pour le soutien. "Pour la première fois, des amis, de la famille et des partenaires viendront m'encourager, ce qui est exceptionnellement excitant pour moi", dit Semechin. "Quand les fans enthousiastes rugissent et que le lieu s'anime d'énergie, c'est électrisant et ça me donne un coup de pouce."

Il y a également controverse autour des athlètes russes. "Ils ne méritent pas d'être ici", affirme fermement Beucher. "Si les Jeux olympiques et paralympiques sont censés diffuser des messages de paix, alors il n'y a pas de place pour un agresseur qui envahit un autre pays, causant mort et destruction."

Les athlètes russes et biélorusses sont à nouveau interdits de participer à la cérémonie d'ouverture, et leur hymne national ne sera pas joué s'ils remportent une victoire. L'interdiction de participer sous le drapeau russe provenait des actions militaires en Ukraine. Malgré la proposition de l'équipe allemande pour une exclusion totale, une majorité suffisante n'a pas été atteinte lors de la réunion du Comité international paralympique à Bahreïn. Beucher a exprimé son frustration, déclarant "C'est de l'eau sous les ponts", et qualifiant la situation de "compromis supposé qui n'est pas un compromis, mais un écran de fumée". Initialement, les équipes ont été exclues, et les athlètes individuels ont été évalués par une commission externe désignée au préalable. Il était interdit de soutenir publiquement la guerre en Ukraine ou d'avoir des liens avec l'armée de leur pays. Beucher a critiqué la situation, déclarant "Quiconque connaît le sport russe et biélorusse comprend qu'il est impossible sans l'implication de l'État. Ce sont essentiellement des amateurs et des officiels soutenus par l'État. Je ne comprends pas comment un officiel d'État peut s'opposer à la guerre en Ukraine. Nous allons enquêter sérieusement sur cela et en parler." La participation, selon Beucher, ne "rehausse" pas l'image des Jeux paralympiques.

