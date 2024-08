Les attaques de Trump contre Harris suscitent des craintes qu'il ne remette en question le résultat des élections s'il perd en novembre.

Aucune tentative sérieuse pour contester le statut de Harris en tant que candidate démocrate n'est en cours. Mais certains critiques de Trump mettent en garde que l'ancien président pourrait poser les jalons pour contester l'issue de l'élection de 2024 s'il perd une deuxième fois.

Les démocrates doivent se rassembler la semaine prochaine à Chicago pour une convention nationale au cours de laquelle ils feront campagne autour de Harris en tant que leur nouveau porte-drapeau après la décision de Joe Biden de ne pas se représenter.

Le Comité national démocrate a officialisé la semaine dernière : Harris et le gouverneur du Minnesota Tim Walz sont les candidats du parti à la présidence et à la vice-présidence, respectivement. Les délégués de la convention ont tenu un décompte virtuel avant la convention, Harris recevant 99% de soutien des délégués participants.

Les républicains ont reconnu qu'après le vote du DNC, il n'y avait plus de possibilité de contester la place de Harris sur les bulletins de vote.

“Lorsque le DNC l'a nommée, ils étaient encore dans les délais pour soumettre la documentation requise à chacun des États pour placer son nom (et celui de Walz) sur le bulletin de vote. Le fait que le DNC l'ait nommée a mis fin à tout défi à cet égard”, a déclaré une personne familière des plans de la campagne Trump à CNN.

Mais cela n'a pas empêché Trump - qui affronte maintenant une course beaucoup plus serrée, selon les sondages, que celle qu'il avait menée contre Biden - de se plaindre de l'accession de Harris, qui a eu lieu après que Biden a remporté haut la main les primaires présidentielles démocrates plus tôt cette année.

Un de ses adversaires intrapartis a déclaré que les efforts de l'ancien président pour contester la légitimité de Harris en tant que candidate démocrate pourraient être un moyen de poser les jalons pour contester la légitimité de cette année's élections.

“We know one thing for sure: Trump never loses. And so if he’s not declared the winner of 2024, as in 2020, it must be because he was treated unfairly yet again; it was stolen yet again,” John Bolton, who was Trump’s national security adviser and has since become a vocal critic of the former president, told CNN’s Kaitlan Collins last week.

“I don’t think he knows exactly what his theory is going to be this time to explain how he was denied winning the election, so he’s trotting out a number of things,” Bolton said. “And I think this is why people need to start thinking more now about how to deny Trump the ability, the day after the election, if he loses, to try and throw the process into chaos again.”

Dans une conversation avec le propriétaire d'X Elon Musk qui a été diffusée sur la plateforme de médias sociaux lundi soir, Trump a déclaré que l'élévation de Harris était “un escroquerie” et a accusé les principaux démocrates d'avoir forcé Biden à quitter la course de 2024.

“C'était un coup d'État contre un président des États-Unis. Il ne voulait pas partir, et ils ont dit : 'Nous pouvons le faire gentiment, ou nous pouvons le faire à la dure'”, a affirmé Trump.

Il a également critiqué les démocrates lors d'une conférence de presse la semaine dernière, affirmant que Harris prenant la relève de Biden “semble, en réalité, inconstitutionnel. Peut-être que ce n'est pas.”

Le président de la Chambre Mike Johnson a également affirmé que Harris ferait face à des obstacles juridiques qui ne se sont pas matérialisés.

Le républicain de Louisiane a déclaré à CNN’s Jake Tapper le 21 juillet - le jour où Biden a abandonné - que les démocrates feraient face à “de vrais problèmes” et à “des obstacles juridiques” qui seraient litigés dans plusieurs États.

“Dans certains de ces États, c'est un vrai obstacle. Ils ont un vrai problème pour remplacer le candidat en tête de liste”, a déclaré Johnson.

Le lendemain, alors qu'il devenait clair que Harris ne ferait face à aucune opposition sérieuse sur son chemin vers la nomination démocrate, Johnson n'a pas précisé quelles lois les démocrates seraient censées enfreindre avec Harris en tête de liste.

“I said that we have 50 different systems in each of the states when it comes to presidential elections and choosing electors and all the rest, and in some of the states, there are impediments to just switching someone out like that,” he told CNN’s Manu Raju.

“This is not the way the system is supposed to work,” he said. “There’s a reason it’s unprecedented. You don’t just, you know, steamroll the rules in the process because you decide that your candidate is no longer suitable. That’s what’s happened here.”

Selon un sondage CNN de juillet, cependant, les autorités électorales d'au moins 48 États, à la fois républicaines et démocrates, ont déclaré qu'il n'y avait pas d'obstacles qui empêcheraient Harris de figurer sur leurs bulletins de vote une fois qu'elle deviendrait la candidate démocrate. Les autorités électorales des deux autres États, la Floride et le Montana, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, mais une revue des règles d'accès aux bulletins de vote de ces États suggère que Harris ne devrait pas rencontrer de problèmes là-bas non plus.

Les experts juridiques ont également déclaré à CNN que les tribunaux seraient peu susceptibles de suivre les procès-verbaux qui chercheraient à contester l'ajout d'un nouveau nom en tête de la liste démocrate.

“Sur le plan juridique, il appartient à la convention de nommer un candidat. Et tous les précédents juridiques sont en faveur du fait que les tribunaux laissent le choix du parti pour son candidat, puis laissent les électeurs choisir”, a déclaré Ben Ginsberg, un avocat républicain de campagne qui a servi de conseiller général pour plusieurs candidats républicains précédents, le mois dernier.

