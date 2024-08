Les attaques de Lebrun ont détruit les puits de Chine.

Les frères Lebrun, Félix et Alexis, n'ont pas réussi à briser la domination chinoise au tennis de table olympique. En demi-finales de l'épreuve par équipes, la France, avec ses espoirs, a été battue sans appel par les serial winners. La Suède a créé la surprise.

La France rêvait du plus grand miracle de l'histoire récente du tennis de table olympique. Avec les deux frères, Félix, l'adolescent sensationnel, et Alexis, 20 ans, deux jeunes exceptionnelsrepresented la "Grande Nation" à la table. Surtout le jeune Félix, 17 ans et incroyablement doué, a alimenté les fantasmes selon lesquels l'un d'eux pourrait bientôt briser la dominance chinoise extrême. Mais ce n'est pas encore suffisant. En demi-finales de l'épreuve par équipes, les attaques des Lebrun ont été repoussées par Ma Long, Wang Chuqin et Fan Zhedong, champion olympique individuel. La Chine s'est qualifiée pour la finale avec une victoire 3-0 et affrontera la Suède, qui a surpris en battant l'Allemagne en quarts de finale et le Japon en demi-finales. Les Suédois, menés par Truls Moregardh, médaillé d'argent individuel, ont remporté leur demi-finale mercredi 3-2.

Ma Long brille en double

Le score de 0-3 pour la France n'était pas aussi catastrophique qu'il y paraissait. Seule la rencontre en double d'Alexis Lebrun et Simon Gauzy a été largement à sens unique. Le premier set était encore équilibré, mais puis le numéro un mondial Wang Chuqin et la légende Ma Long ont retrouvé leur taille habituelle. Le Ma Long de 35 ans, peut-être le plus grand joueur de tous les temps, n'a été utilisé que dans l'épreuve par équipes lors de ces Jeux olympiques. Il n'avait pas réussi à se qualifier pour l'épreuve individuelle, où seuls deux joueurs par pays pouvaient participer. Mais il a montré ses qualités en double.

Dans le premier match de simple messieurs, Félix Lebrun, la sensation qui a rendu toute la nation folle et déclenché une immense vague dans le sport, a défié Fan Zhedong pour se venger de sa défaite écrasante 0-4. Et il a réussi, même si cela s'est soldé par une autre défaite. Les deux ont joué du table tennis à haute vitesse à son meilleur. Le clou a été un combat d'une minute entre le Français infatigable et le chinois du point de match. Pendant cinq minutes, il s'est défendu spectaculairement.

Lebrun remporte peut-être le meilleur rallye du tournoi

Il a tout donné avec une attaque inlassable. Cela est devenu vraiment fou au troisième point de match. Lebrun était clairement en défense, mais s'est libéré avec des coups magiques et a remporté le point. Son problème : il n'a pas réussi à se créer un point de set pour lui-même. Alors, Fan Zhedong a eu trois autres chances. Il a raté la première avec une simple erreur. Lebrun a pris la deuxième avec un rallye sensationnel. C'était le meilleur rallye de ce duel, l'un des meilleurs du tournoi. La balle a volé au-dessus de la table 18 fois. Les deux ont donné tout ce qu'ils avaient, le duel est passé du revers au revers. Finalement, Lebrun a frappé la balle de manière inatteignable dans le coin droit du Chinois. Mais le sixième point de match a été décisif.

Alexis est ensuite monté à la table en simple. Son adversaire : le numéro un mondial Wang Chuqin, qui avait surpris en tombant face au jeune joueur suédois Truls Moregardh au troisième tour (2-4) auparavant et avait dû faire face à des critiques chez lui. Wang était déterminé à se racheter, mais n'était pas au mieux de sa forme lors du premier jeu, qui est allé au frère aîné Lebrun. Lebrun s'est gonflé la poitrine et a poussé un cri sauvage, chauffant encore plus la foule. Un miracle était-il sur le point de se produire ?

Mais ensuite, le joueur chinois a élevé son niveau de jeu, gagnant de nombreux rallyes avec son revers. Lors du troisième set, une décision de l'arbitre a brièvement causé quelque frustration. En raison d'un service incorrect du Français, le Chinois a été attribué un point. Lebrun a colèrement tapé la balle dans le filet (8-5 pour Wang Chuqin) et a rapidement perdu le set. Le quatrième set a été rapidement décidé. Désespéré, Lebrun n'a trouvé aucune solution et a perdu rapidement. Wang a profité de la première de ses neuf balles de match, et la France lutte pour le bronze.

Malgré leurs efforts, les frères Lebrun et le reste de l'équipe française n'ont pas réussi à surmonter la domination de la Chine lors des demi-finales de l'épreuve par équipes des Jeux olympiques 2024. Les Jeux olympiques 2024 à Paris continueront de présenter des matchs passionnants de tennis de table, avec l'espoir de witnesser une victoire potentielle de la France lors du prochain match pour la médaille de bronze.

