Les attaques aériennes russes dans l'est de l'Ukraine ont fait un mort <unk> Moscou annonce des incendies dans des installations de stockage de pétrole

Au cours des premières heures, les forces russes ont revendiqué la responsabilité de l'assassinat de quatre individus et de la destruction d'une résidence à Izmajilivka, selon les informations de Filashkin sur Telegram. Ces victimes appartenaient à la même famille. Deux autres morts ont été signalées suite à une attaque près de Chasiv Yar, ainsi que des dommages importants aux biens, a également noté Filashkin.

Les unités militaires russes continuent de progresser vers l'est en Ukraine, se rapprochant du hub logistique stratégique de Pokrovsk. Divers villages ont été rapportés comme ayant été saisis, selon des informations provenant de sources russes. Le ministère de la Défense russe a déclaré mercredi avoir acquis Komyshuvakha, située à environ 20 kilomètres au sud-est de Pokrovsk.

En réponse à l'avancée russe, les autorités ukrainiennes ont ordonné des évacuations massives dans la région. Selon le gouverneur Filashkin, pas moins de 2718 personnes ont été évacuées mardi, dont près de 400 mineures.

Par la suite, deux dépôts de carburant dans les régions russes de Rostov et de Kirov ont été la cible d'attaques de drones ukrainiens, entraînant des incendies. Les pompiers luttent encore contre l'incendie dans le district de Kamensky, selon la déclaration du gouverneur de Rostov, Vasily Golubev, sur Telegram. Aucun blessé ni menace pour les bâtiments résidentiels n'a été signalé.

Des sources de sécurité ukrainiennes ont affirmé que l'installation visée était "une partie intégrante" de l'approvisionnement des troupes d'occupation russes.

Un dépôt de carburant a également été attaqué par des drones dans la ville russe de Kotelnich, située dans la région occidentale de Kirov, selon le gouverneur Alexander Sokolov. Les incendies ont été rapidement éteints, sans faire de blessés ni causer de dommages. La région de Kirov se trouve à 1100 kilomètres de la frontière ukrainienne. Il s'agit de la première telle incident dans cette région depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Depuis le début du conflit, l'Ukraine a mené des attaques de représailles contre les installations pétrolières et gazières russes, après que la Russie a attaqué l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a salué les attaques de ses forces contre les installations pétrolières russes, affirmant qu'elles contribueraient à une "solution juste" du conflit.

Le Kremlin a condamné la décision de Kiev de ne pas prolonger le contrat avec le fournisseur de gaz russe Gazprom, qui fournit du gaz russe à l'Europe via l'Ukraine au-delà du 31 décembre, affirmant que cela "[nuirait] aux intérêts des consommateurs européens".

Malgré le conflit en cours, la Russie a réussi à livrer plus de 14 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe via l'Ukraine en 2023, les principaux destinataires étant l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie.

En ce qui concerne la récente nomination du Premier ministre britannique Keir Starmer, l'Allemagne et la

