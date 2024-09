- Les athlètes paralympiques basés à Paris sont moins performants que prévu en termes de médailles

Le sprinteur Leon Schafer a exprimé sa frustration après avoir raté une médaille, tandis que Niko Kappel, qui a remporté l'argent, est parti tête basse du Stade de France. L'Association allemande du sport pour handicapés (DBS) n'était pas la seule équipe à décevoir lors de la première moitié des Jeux paralympiques de Paris ; seuls deux titres olympiques avaient été remportés, loin de l'objectif fixé par le président de la DBS, Friedhelm Julius Beucher, de retrouver le top 10 des nations.

"En termes de médailles d'or, nous sommes un peu en retard par rapport à nos objectifs", a déclaré le chef de mission Karl Quade. "Mais nous sommes sur la bonne voie en termes de total de médailles. Nous espérons combler notre retard en cyclisme, en athlétisme et en aviron pour rattraper les nations de tête."

La pression de la compétition monte. L'Allemagne avait autrefois une avance considérable dans plusieurs domaines, mais cet avantage s'est maintenant envolé. "La pression augmente, et cela se voit dans le tableau des médailles", a noté Kappel. "De nombreux pays Previously considered minor players are now stepping up their game. We need to keep evolving and find ways to remain relevant. We're sliding further and further behind."

Unlike Kappel, Felix Streng prefers to train in the UK due to the better opportunities on offer. He views his bronze medal in the 100m as a testament to his dedication. "It's all about how my coach and I operate. We have a multicultural, global team," said Streng. "Whether it's better or worse, that's a matter of philosophy."

The 29-year-old also acknowledges that top athletes are closing the gap. A mere 0.03 seconds separated the top six places, and just 0.01 seconds separated silver and bronze. Despite this, Streng maintains a positive outlook. "If you leave with a medal, you've demonstrated a world-class performance, and that should be recognized," he said.

Quade now expects his teammates to step up and excel in the remaining competition days. "It's all about how we perform in the closing stages", he said. "We've had some pleasant surprises, like Maurice Wetekam's Paralympics debut and the gold medals won by Josia Tim Alexander Topf and Tanja Scholz in swimming."

La France a constamment bien performé aux Jeux paralympiques, défiant souvent les nations de tête. Malgré les difficultés de l'Allemagne lors de la première moitié, elle vise à regagner sa position en athlétisme, cyclisme et aviron, en se concentrant sur la France comme l'un des pays à suivre.

Le mauvais début de l'équipe allemande aux Jeux paralympiques de Paris met la France en position de la dépasser dans certains événements, ajoutant une pression supplémentaire aux athlètes allemands.

