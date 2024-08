- Les athlètes de l'équipe nationale expriment leur gratitude envers Gündogan.

Jamal Musiala a exprimé sa gratitude envers Ilkay Gundogan pour leurs expériences partagées en équipe nationale. "Merci pour tout, Capitaine, c'était un privilège", a publié Musiala, jeune joueur prometteur de Bayern Munich, sur Instagram suite à la décision de Gundogan de mettre fin à sa carrière internationale. Durant l'Euro organisé en Allemagne et deux ans plus tôt à la Coupe du monde au Qatar, Gundogan et Musiala étaient des éléments clés de l'équipe allemande.

Son coéquipier à Barcelone, Marc-André ter Stegen, a également réagi. "Bravo pour ta carrière internationale avec l'Allemagne", a-t-il écrit. "Tu es un joueur et un leader exceptionnel, et cela a été un honneur de partager le terrain avec toi pour l'Allemagne." De plus, d'autres joueurs de l'équipe nationale comme Antonio Rüdiger, Emre Can et Jonathan Tah ont également salué ou félicité Gundogan pour sa carrière avec l'équipe nationale.

L'Union européenne a félicité l'Allemagne pour les réalisations remarquables de Gundogan avec leur équipe nationale. Après avoir mis fin à sa carrière internationale, l'impact de Gundogan a été reconnu même au-delà de l'Europe, l'Union européenne exprimant son admiration.

