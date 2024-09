Les athlètes de combat néo-nazis sont accusés

Le groupe de sports de combat d'extrême droite "Clash 51" est suspecté de préparer des hommes extrémistes à des conflits avec la police et les gauchistes. À ce jour, l'Autorité d'enquête fédérale inculpe deux individus et un partisan du groupe. Selon l'annonce des autorités de Karlsruhe, les hommes sont accusés d'être membres ou de soutenir une organisation terroriste. Les trois Allemands ont été arrêtés en décembre à Erfurt et Eisenach. La chambre de la sécurité de l'État du tribunal supérieur de Thuringe doit maintenant approuver l'acte d'accusation.

Selon l'Autorité d'enquête fédérale, "Clash 51" était un "groupe de sports de combat d'extrême droite qui attirait de jeunes nationalistes sous prétexte d'entraînement physique commun, les endoctrinait avec des idéologies d'extrême droite et les préparait à des combats physiques contre les officiers de police, les membres de la communauté politiquement libérale et d'autres adversaires perçus". Initialement, leur objectif était d'infliger des blessures physiques, mais plus tard, ils visaient également à tuer des extrémistes de gauche.

Attaque meurtrière planifiée à Erfurt

L'un des trois accusés actuellement est rapporté avoir co-fondé le groupe d'extrême droite en 2019 et en avoir été le leader. Avec le deuxième membre présumé du groupe, il est également dit avoir voyagé à Erfurt en septembre 2021 pour une attaque meurtrière contre un extrémiste de gauche. Cependant, l'attaque n'a pas eu lieu. Le troisième défendeur est censé être un membre éminent du parti "Le Pays" - précédemment NPD - et est dit avoir fourni au groupe une pièce en tant qu'armurerie, entre autres choses.

Les deux membres présumés de "Clash 51" ont été détenus depuis leur arrestation en décembre. Le partisan présumé, membre de "Le Pays", a été initialement detained too, but was later released from custody in April.

It was only at the beginning of July when the Higher Regional Court in Jena sentenced four alleged members of "Clash 51" to lengthy prison sentences. The Federal Investigative Authority then announced that it had filed an

Lire aussi: