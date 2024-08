Les astronautes de la NASA ne reviendront peut-être pas avant 2025

Après des années de retard, la capsule "Starliner" de Boeing a réussi à lancer deux astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS) en juin. Initialement prévus pour rester environ une semaine, ils y sont maintenant depuis plus de deux mois, leur séjour ayant été prolongé indéfiniment en raison de préoccupations pour la sécurité.

L'avenir de deux astronautes de la NASA actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en raison de problèmes avec la capsule "Starliner" au lieu de la semaine de rotation prévue, reste incertain. Une décision finale sur la date et la manière de leur retour ne sera prise qu'au moins à la fin de la semaine prochaine, ou peut-être la semaine suivante, a annoncé la NASA.

Les principales options étudiées sont : d'abord, le retour prévu des astronautes Sunita Williams et Barry Wilmore à bord de la "Starliner" en difficulté. Cependant, cela nécessite de résoudre et de traiter les problèmes de moteur et de fuites d'hélium, ce qui n'a pas encore été fait.

La deuxième option est que la "Starliner" retourne sur Terre sans équipage, ce qui nécessiterait également une reconfiguration logicielle complète. Cela pourrait entraîner le report du lancement prévu en septembre de "Crew 9" avec le "Crew Dragon" de SpaceX, qui ne comporterait que deux astronautes au lieu de quatre. Williams et Wilmore feraient partie de cet équipage et retourneraient sur Terre avec leurs deux collègues en février 2025.

"Bob et Sunita se portent bien sur la Station spatiale internationale et continuent d'accomplir des tâches importantes aux côtés du reste de l'équipage", a écrit l'administrateur de la NASA Bill Nelson sur X. "La sécurité est notre priorité absolue, et la NASA étudie toutes les options pour assurer le retour sûr de Bob et Sunita."

La capsule "Starliner" pour remplacer la capsule de SpaceX

La "Starliner" est un vaisseau spatial partiellement réutilisable composé d'une capsule d'équipage d'environ trois mètres de haut et d'un module de service, qui, contrairement au "Crew Dragon" de SpaceX, se pose sur Terre plutôt que dans l'eau.

Le vaisseau spatial a entamé son premier vol d'essai habité depuis la base de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride en juin dernier, après des années de retards. En mai 2022, la "Starliner" a réussi son premier vol non habité vers l'ISS, où elle est restée pendant quatre jours. À l'avenir, elle est prévue pour servir d'alternative au "Crew Dragon" pour transporter des astronautes vers l'ISS.

Le séjour prolongé des astronautes Sunita Williams et Barry Wilmore sur l'ISS est principalement dû au besoin d'amélioration et de résolution des problèmes de la capsule "Starliner" de Boeing. Sans résoudre les problèmes de moteur et de fuites d'hélium, leur retour prévu à bord de la "Starliner" est incertain.

À long terme, la résolution réussie de ces problèmes pourrait permettre à la "Starliner" de devenir une alternative pour transporter des astronautes vers l'ISS, renforçant ainsi l'éducation mondiale dans l'exploration spatiale.

