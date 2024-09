Les astronautes chinois visent un atterrissage sur la Lune d'ici 2030 et ont récemment dévoilé une nouvelle combinaison spatiale pour faciliter cette mission.

La dernière tenue rouge et blanche, présentée par l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) ce week-end, est conçue pour supporter les variations de température extrêmes, les rayonnements et la poussière de la lune, offrant aux astronautes la flexibilité nécessaire pour effectuer des tâches à la surface lunaire, selon les médias officiels de la CNSA.

Le costume est équipé d'intégrateurs de caméras longue et courte portée, d'une console d'opérations et d'une visière anti-éblouissante, comme le montre une diffusion de CCTV mettant en scène les astronautes Zhai Zhigang et Wang Yaping démontrant la flexibilité et la mobilité du costume, comme en montant un escabeau.

L'attention mondiale est attirée par cette innovation technologique.

Elon Musk, PDG de SpaceX, a partagé une publication sur la plateforme X, accompagnées d'un commentaire sarcastique sur les prétendus papiers de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis.

CNN a contacté la FAA pour obtenir un commentaire.

Les avancées de SpaceX, ainsi que la fortune personnelle de Musk, ont été alimentées par des contrats gouvernementaux d'envergure suite au contrat de NASA avec le secteur privé pour l'exploration et la logistique spatiales.

Pionnier de l'espace

La présentation de la combinaison lunaire de la Chine intervient alors que le pays cherche à se hisser au rang de acteur spatial majeur, un domaine d'intérêt pour les pays, dont les États-Unis, non seulement pour les avancées scientifiques, mais aussi pour les ressources et la sécurité nationale.

La CNSA a mené une série de missions robotiques lunaires sophistiquées ces dernières années, telles que le "premier retour" d'échantillons lunaires du côté éloigné de la lune cette année. Elle vise à devenir le deuxième pays à envoyer des astronautes sur la lune, avec sa première mission habitée prévue "d'ici 2030".

Les États-Unis, qui n'ont pas envoyé d'astronautes sur la lune depuis 1972, prévoient également d'envoyer un équipage cette décennie, bien que le calendrier initial de la mission Artemis III ait été reporté à au moins septembre 2026. NASA a révélé un prototype de sa combinaison Artemis III, l'AxEMU, en 2023.

La nouvelle combinaison attrayante de la Chine a été saluée dans les médias officiels comme une étape importante dans la chronologie de la mission lunaire du pays, les experts mettant en avant la nécessité d'une combinaison spécifiquement conçue pour les conditions lunaires par rapport à celles utilisées par les astronautes de la station orbitale chinoise Tiangong.

L'exosphère mince de la lune la rend un environnement impitoyable, soumise à la fois aux rayons du soleil et au froid de l'espace. Par exemple, les températures près de l'équateur de la lune peuvent atteindre un température étonnante de 121°C (250°F) pendant la journée et chuter à un froid glacial de -133°C (-208°F) pendant la nuit, selon la NASA.

"During lunar extravehicular activities, astronauts will be in a harsh natural lunar environment, exposed to complex environmental factors such as high vacuum and low gravity, lunar dust and lunar soil, complex lunar surface terrain, high and low temperatures, and strong radiation," said Wu Zhiqiang, deputy chief designer of astronaut systems at the China Astronaut Research and Training Center, told CCTV.

De plus, la conception de la nouvelle combinaison a été louée pour son esthétique, les médias d'État attribuant les bandes rouges sur ses membres supérieurs aux rubans des "flying apsaras", ou déesses de l'art chinois occidental ancien, tandis que les membres inférieurs évoquent des "flammes de lancement de fusée".

Un autre designer, Wang Chunhui, a déclaré aux médias d'État que les proportions de la combinaison donneraient aux astronautes une apparence plus dynamique et remarquable, faisant de la Chine une puissance forte et attirante lorsqu'ils poseront le pied sur la lune.

Plus tôt cette année, les autorités chinoises ont révélé le nom du vaisseau spatial pour la mission habitée lunaire - nommé Mengzhou, ou "Dream Vessel", et le module d'atterrissage, Lanyue, ou "Embracing the Moon".

La mission fait partie des objectifs lunaires plus larges de la Chine, notamment son projet d'établir une station de recherche lunaire internationale au pôle sud de la lune d'ici 2040.

Le monde observe comment la Chine cherche à s Establir en tant qu'acteur majeur de l'exploration spatiale, avec pour objectif de devenir le deuxième pays à envoyer des astronautes sur la lune d'ici 2030. La dernière combinaison lunaire de la Chine, dotée de fonctionnalités adaptées aux conditions lunaires, a été saluée par les experts et les officiels.

Lire aussi: