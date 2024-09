Les astronautes chinois cherchent un atterrissage sur la Lune d'ici 2030. Ils ont récemment acquis une nouvelle combinaison spatiale pour faciliter l'effort.

La dernière tenue rouge et blanc, dévoilée par l'Agence spatiale nationale chinoise (CNSA) ce week-end, est conçue pour supporter les températures extrêmes, les rayonnements et la poussière de la Lune. Elle offre aux astronautes la flexibilité physique nécessaire pour effectuer des tâches à la surface lunaire, comme l'a révélé les médias d'État.

La combinaison spatiale est équipée d'une caméra intégrée à longue et courte portée, d'une console d'opérations et d'une visière de casque résistant aux reflets, selon des images diffusées par le diffuseur d'État CCTV. Les astronautes chinois populaires, Zhai Zhigang et Wang Yaping, ont montré la flexibilité de la combinaison en se pliant et en montant une échelle dans la vidéo.

Cette technologie innovante a été reconnue à l'échelle internationale.

Elon Musk, PDG de SpaceX, a publié la vidéo de CCTV sur la plateforme X, accompagnées de ses propres commentaires.

"Entre-temps, aux États-Unis, l'FAA étouffe le programme spatial national sous des montagnes de paperasse !" a-t-il écrit, semblant impliquer l'avancement rapide de la Chine en matière d'exploration spatiale par rapport aux États-Unis.

CNN a contacté l'FAA pour obtenir un commentaire.

Le succès de SpaceX et la fortune personnelle d'Elon Musk ont été renforcés par de importants contrats gouvernementaux, car NASA a adopté le secteur privé pour l'exploration et la logistique spatiales.

Leader Spatial

La présentation de la combinaison lunaire de la Chine coïncide avec la détermination de la Chine à s Establir en tant que puissance spatiale mondiale - un domaine que les nations, y compris les États-Unis, utilisent de plus en plus pour des gains scientifiques et des ressources stratégiques.

L'Administration spatiale nationale chinoise a exécuté une série de missions lunaires robotiques de plus en plus complexes, telles que la première récupération d'échantillons lunaires du côté éloigné de la Lune plus tôt cette année. Ils ambitionnent de devenir le deuxième pays à envoyer des astronautes sur la Lune, avec des plans pour lancer leur première mission habitée d'ici 2030.

Les États-Unis, qui n'ont pas envoyé d'astronautes sur la Lune depuis 1972, prévoient également d'envoyer un équipage dans cette décennie, bien qu'ils aient reporté la échéance initiale de leur mission Artemis III jusqu'à au moins septembre 2026, selon NASA. Ils ont révélé un prototype de leur combinaison spatiale Artemis III, l'AxEMU, en 2023.

La nouvelle combinaison spatiale de la Chine a été célébrée dans les médias d'État comme une étape importante dans l'horaire de la mission habitée de la Chine, avec des experts mettant en avant la nécessité d'une combinaison spécifiquement conçue pour les conditions lunaires plutôt que celles utilisées lors des sorties spatiales à la station orbitale Tiangong de la Chine.

L'exosphère mince de la Lune la rend un environnement difficile, avec des températures montant près de l'équateur lunaire à 121°C pendant la journée et tombant à -133°C la nuit, selon NASA.

"During lunar extravehicular activities, astronauts will be in a harsh natural lunar environment. Complex environmental factors such as high vacuum, low gravity, lunar dust and lunar soil, intricate lunar surface terrain, extreme temperatures, and strong radiation will significantly impact work and protection," a déclaré Wu Zhiqiang, deputy chief designer of astronaut systems at the China Astronaut Research and Training Center, told state broadcaster CCTV.

De plus, l'esthétique de la combinaison a également été appréciée, avec les médias d'État décrivant les bandes rouges sur ses membres supérieurs comme inspirées des rubans des "flying apsaras", ou déesses, et les membres inférieurs resembling "rocket launch flames."

Another designer, Wang Chunhui, told state media the suit's proportions would make the astronauts seem more spirited and majestic, representing China in a powerful and beautiful manner on the moon.

Earlier this year, Chinese officials announced the name of the spacecraft for the crewed lunar mission – with the spaceship named Mengzhou, or Dream Vessel, and the lander, Lanyue, or Embracing the Moon.

The mission is part of a broader set of lunar objectives, including China's ambition to establish an international lunar research station at the moon's south pole by 2040.

