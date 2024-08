- Les assureurs s'inquiètent des retards financiers potentiels importants dus aux maladies des animaux.

En raison des incidents de maladie animale généralisés, tels que ceux en Hesse et en Rhénanie-Palatinat, les assureurs anticipent des pertes financières importantes. Des alertes régulières concernant la maladie de la langue bleue, qui touche principalement les vaches et les chèvres, ont été diffusées, selon R+V à Wiesbaden.

De plus, la fièvre porcine africaine (FPA) continue de se propager. Carsten Reimer, expert agricole de R+V, a déclaré qu'en Hesse, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de porcs spécialisés. Si un animal contracte la maladie, l'ensemble du cheptel de porcs de la ferme doit être abattu.

Pour les éleveurs de porcs dans la zone restreinte, les revenus de la vente de porcs sont quasi inexistants, et ils ont des frais supplémentaires pour les tests sanguins et le transport. Malheureusement, ces pertes ne sont pas couvertes par l'État. Une épidémie de FPA a également des implications sérieuses pour l'agriculture, car des réglementations strictes entrent en vigueur.

En 2008, les dommages s'élevaient à 14 millions d'euros - cela pourrait-il se reproduire cette fois-ci ?

During the 2007/2008 bluetongue disease outbreak, R+V's yield loss insurance customers suffered collective damages of approximately 14 million euros. With this latest disease outbreak, a similar level of damage is predicted, according to Reimer. However, estimating the exact extent of damage from the current ASF outbreak is challenging.

"En ce qui concerne la fièvre porcine africaine, nous avons constaté une augmentation régulière des rapports de dommages, à mesure que plus de sangliers infectés sont découverts", a déclaré Isabell Cross de Allianz Agrar. Elle s'attend à ce que la FPA reste un problème préoccupant dans un avenir prévisible. L'incidence de la maladie de la langue bleue dans les exploitations bovines est également en augmentation.

