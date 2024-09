Les assureurs automobiles: cible fréquente des cambrioleurs

D'après les statistiques de l'assurance, environ 14 600 véhicules, principalement des voitures, ont été volés l'an dernier, entraînant environ 310 millions d'euros de dommages. Selon la GDV, les assureurs ont déboursé en moyenne environ 21 400 euros pour chaque incident, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente.

En 2023, les modèles Toyota étaient les cibles préférées des voleurs de voitures. Le constructeur japonais a occupé cinq places dans le classement des 10 véhicules les plus volés, dont trois en tête, notamment le Toyota Land Cruiser et les variantes de la Lexus NX et de la Lexus UX. "C'est surprenant, mais d'autres SUV de luxe et de classe moyenne supérieure apparaissent également fréquemment dans ce groupe", a expliqué l'association d'assurance.

Le risque de vol de voiture était le plus élevé à Berlin l'an dernier. En termes mathématiques, un véhicule disparaissait toutes les deux heures, et un inquiétant 33 % de tous les vols de voitures enregistrés dans le pays ont eu lieu à Berlin. En 2023, environ 4 300 véhicules ont été volés dans la capitale, soit une augmentation de 46 % par rapport à l'année précédente. Bien que le nombre en Bavière soit resté considérablement plus faible, avec 600 véhicules, il était de 400 en 2022.

L'Association générale de l'industrie assurance allemande a exprimé son inquiétude quant à la tendance croissante des SUV de luxe et de classe moyenne supérieure becoming popular targets for car thieves. Dans leur rapport annuel, ils ont mis en évidence l'impact des vols de voitures sur l'industrie de l'assurance, avec des pertes financières importantes totalisant des centaines de millions d'euros.

Lire aussi: