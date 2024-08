Les associés de Trump doivent faire face à une audience critique dans le procès de subversion électorale en Arizona

Cela marque la première audience à enjeux élevés depuis qu'un grand jury a inculpé des electors bidon de l'Arizona, ainsi que plusieurs alliés de l'ancien président Trump, tels que Rudy Giuliani, Mark Meadows et Christina Bobb, au début de l'année. Les avocats de ces proches de Trump affirment que les procureurs cherchent à imposer des sanctions sévères pour contraindre les défendeurs à coopérer.

L'avocat général de l'Arizona a accusé les alliés de Trump d'avoir commis plusieurs délits lors d'une seule occasion, une désignation dans la loi de l'État qui augmente les chances d'emprisonnement plutôt que de sanctions plus légères pour les premiers contrevenants.

Au cours de l'audience, prévue pour ce lundi, le juge Bruce Cohen, nommé par l'ex-gouverneur Janet Napolitano, écoutera les arguments des deux parties. La décision du juge aura un impact considérable sur la direction de l'affaire à l'avenir.

Les procureurs contrediront les allégations selon lesquelles ils n'ont pas fourni de preuves substantielles liant certains défendeurs à une conspiration présumée lors de audiences secrètes du grand jury.

L'audience clé a lieu peu après que Trump, qui n'a pas été inculpé dans cette affaire de l'Arizona mais est désigné comme "co-conspirateur non inculpé 1" dans les documents judiciaires, ait organisé un meeting dans l'État pivot crucial pour sa campagne présidentielle de 2024.

Trump a évité d'être jugé dans les deux affaires criminelles où il était accusé d'avoir cherché à sous-miner l'élection de 2020, mais l'audience de l'Arizona met en évidence le fait que de nombreux partisans de Trump font toujours face à des risques juridiques importants.

La plupart des membres du grand jury de l'Arizona qui ont inculpé les 18 alliés de Trump pour leur rôle dans la tentative de renversement de l'élection de 2020 ont exprimé le souhait d'inculper l'ancien président également.

Selon les documents judiciaires, le procureur principal de l'État a demandé au grand jury de ne pas inculper Trump, en présentant une présentation PowerPoint pour expliquer sa raison.

Trump a été inculpé au niveau fédéral pour ses tentatives de renverser la victoire légitime de Joe Biden à l'élection de 2020 par le procureur spécial Jack Smith et en Géorgie par le procureur de district de Fulton County Fani Willis.

Les procureurs invoqueront leur décision de ne pas inculper Trump lors de l'audience pour réfuter les allégations des avocats de la défense selon lesquelles l'affaire est motivée politiquement et devrait être rejetée.

Bien que Trump n'ait pas été inculpé dans l'affaire de subversion électorale de l'Arizona, l'enquête se poursuit, et les procureurs n'ont pas écarté la possibilité d'inculper d'autres individus, y compris Trump, si des preuves étayent une telle action, selon des sources confirmées à CNN.

Pour l'instant, les procureurs de l'Arizona poursuivent leur affaire contre les 18 individus accusés et envisagent une date de procès début 2025.

Les procureurs de l'Arizona ont remporté leur première victoire ce mois-ci lorsque Jenna Ellis, ancienne avocate de la campagne de Trump pour l'élection de 2020, a accepté de coopérer en échange de la suppression des chefs d'accusation contre elle.

Ellis devrait témoigner contre d'autres défendeurs dans l'affaire criminelle dans le cadre de son accord. Elle était initialement inculpée de divers chefs de felonie liés à son alleged implication dans le plan de soumettre des listes bidon d'électeurs dans le but de renverser les résultats de l'élection de 2020.

Un autre des électeurs bidon de l'Arizona a conclu un accord avec les procureurs ce mois-ci. Loraine Pellegrino, qui a signé le document frauduleux au centre de l'affaire de l'avocat général de l'État, a accepté de plaider coupable pour le délit de document falsifié et a vu ses autres chefs d'accusation retirés.

Comme pour les autres individus accusés dans l'affaire de l'Arizona, Pellegrino faisait face à plusieurs chefs de felonie pour son alleged rôle dans la présumée conspiration.

Les autres défendeurs dans l'affaire de l'Arizona, y compris plusieurs membres éminents du parti républicain et l'ancien conseiller de la Maison Blanche Boris Epshteyn, ont plaidé non coupables.

Audience à venir pour Meadows

Séparément, les avocats de Mark Meadows, ancien chef de cabinet de Trump, affirment que l'inculpation de l'Arizona concerne les fonctions officielles de Meadows en tant que dernier chef de cabinet de Trump et que, par conséquent, son affaire devrait être transférée au tribunal fédéral.

Dans une requête déposée auprès du tribunal fédéral, ils soutiennent que les actions présumées de Meadows, telles que la réception et la réponse à des messages d'individus cherchant à influencer le président Trump ou à mettre à jour Meadows sur les stratégies et les progrès des efforts juridiques de la campagne du président, tombent sous le coup de la clause de suprématie de la Constitution des États-Unis et sont protégées de l'adjudication par le tribunal de l'État.

Une audience est prévue pour le 5 septembre, avec le juge John Tuchi présidant les procédures. Tuchi était un nommé de l'ancien président Barack Obama.

Meadows a déjà rencontré des défis juridiques par le passé. L'an dernier, il a déposé une requête similaire en Géorgie après avoir été inculpé de charges similaires de subversion électorale de 2020.

Les procès politiquement chargés impliquant des proches de Trump continuent de faire la une des journaux, avec l'audience de l'Arizona portant sur des allégations de subversion électorale et le tribunal fédéral potentiellement supervisant l'affaire de Meadows en raison de ses fonctions officielles.

