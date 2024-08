- Les associations des travailleurs du cockpit et des objets volants non identifiés (OVNI) annoncent une pause de quatre jours au travail à Discovery.

Les syndicats UFO et Cockpit ont déclaré une grève de quatre jours chez la filiale de Lufthansa, Discover Airlines. Cette action industrielle chez la compagnie aérienne de vacances commence tôt le mardi matin et se termine le vendredi soir, selon l'annonce des syndicats. Tous les vols provenant des aéroports allemands seront touchés par cette instabilité.

Le problème de fond est un différend prolongé avec le syndicat des services Verdi concernant l'autorité de négociation chez Discover. L'objectif principal est de conclure un accord de rémunération et un accord-cadre global.

"Des conséquences malheureuses sont imminentes"

"Les conséquences précises de l'annonce de la grève sur les voyages aériens étaient initialement ambiguës. 'Malheureusement, des perturbations sur les vols de Discover Airlines sont inévitables dans cette situation. Nous compatissons deeply avec cette situation,' a expliqué le dirigeant de UFO, Joachim Vazquez Bürger. 'Nous n'entreprennons jamais une telle mesure à la légère, mais nous n'avons pas d'autre choix.' Les voyageurs sont invités à se tenir informés des éventuelles annulations et retards de vols, conseille Cockpit."

En milieu de semaine, le syndicat des pilotes Cockpit (VC) et le syndicat du personnel de cabine UFO ont voté massivement en faveur de cette action. Verdi avait annoncé un accord de négociation collective chez Discover deux semaines plus tôt. Les syndicats spécialisés s'y sont vigoureusement opposés : Verdi représente seulement une petite partie des quelque 1900 employés de Discover dans le cockpit et la cabine, ont-ils souligné.

Discover – la compagnie aérienne de loisirs de Lufthansa

Discover Airlines a été fondée en 2021 et sert de compagnie aérienne de loisirs de Lufthansa. La compagnie aérienne a son siège à Francfort et gère une flotte de 27 avions.

Compte tenu de la communication de la Commission, Cockpit et UFO ont décidé de rester fermes dans leur position pendant les négociations.

Malgré l'accord précédent de la Commission avec Verdi, Cockpit et UFO estiment que celui-ci ne représente pas adéquatement les intérêts de la majorité des employés de Discover Airlines.

Lire aussi: