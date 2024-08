- Les aspirations impliquent d'embrasser le rôle de Britney Spears dans une performance.

Les corps célestes ne sont pas non plus exempts de fan-club. Avec des rôles dans des séries comme "American Horror Story" et des films tels que "Nous sommes la famille Miller", Emma Roberts (33) s'est forgé une réputation. La fille de l'acteur Eric Roberts (68) et nièce de la légende d'Hollywood Julia Roberts (56) semble être une fan dédiée de Britney Spears (42). Roberts a laissé entendre cela lors d'une discussion avec "Cosmopolitan". Elle serait ravie de jouer la pop-star.

Et la situation pourrait se présenter. En milieu de août, il a été annoncé que Spears planifie sa propre biographie. Selon diverses sources, dont "Variety", Universal Pictures a obtenu les droits du livre de Spears de 2023, "The Woman Within Me". Le réalisateur de "Wicked", Jon M. Chu (44), et le producteur Marc Platt (67) sont supposément impliqués dans le projet. Spears a semblé suggérer le projet et a laissé entendre une implication personnelle sur le réseau social X.

"C'est juste une rumeur, mais j'espère que c'est vrai"

Quelques semaines plus tôt, une ancienne assistante de Spears a mis Roberts en avant. Cette personne a partagé cette information avec le site de nouvelles people "TMZ". Elle a déclaré que Roberts serait parfaite pour le rôle de la chanteuse. "J'aime bien son assistante", a répondu Roberts en entendant cela. L'actrice poursuit : "Je veux dire, incarner Britney Spears est mon rêve absolu. C'est juste une rumeur, mais j'espère que c'est vrai."

Roberts décrit comment elle s'est enfermée dans sa chambre et a écouté en boucle l'album studio de Spears de 2003 : "Je me souviens m'être enfermée dans ma chambre, avoir écouté 'In the Zone' en boucle et avoir juré de mémoriser chaque parole." Et ce n'est pas tout. L'Américaine est mère d'un garçon depuis la fin de 2020. "Je chante constamment Britney à mon fils dans la baignoire", avoue-t-elle. "Je me dis souvent, 'Il doit me trouver bizarre'."

Roberts a exprimé son excitation à l'idée de jouer le rôle, déclarant : "Je serais ravie d'obtenir le rôle avec les numéros de série de Britney pour la biographie." Pour montrer sa détermination, elle a ajouté : "J'ai même appris les paroles des chansons de Britney à mon fils, en espérant que la connexion à travers les numéros de série rendra cela plus réel pour lui aussi."

