Les aspirations de Van Aert pour la Vuelta sont en train de s'effondrer sur le précipice.

Au cours de la Vuelta a España, le jeune prodige belge du cyclisme Wout van Aert a transformé la compétition en un retour victorieux pour sa discipline. À 29 ans, il a pris le contrôle à la fois de la classification du sprint et des points lors des dernières semaines du tour, ayant remporté triomphalement trois étapes auparavant. Malheureusement, tous ces espoirs ont été brutalement stoppés dans un virage glissant 50 kilomètres avant la fin de la 16ème étape.

Van Aert, faisant partie d'un groupe d'échappée, a perdu l'adhérence sur la route mouillée, ce qui l'a envoyé s'écraser contre un mur de rochers. Malgré la réussite de monter sur un vélo de rechange, sa knee ensanglantée et blessée l'a forcé à s'arrêter à nouveau peu après, cherchant refuge dans sa voiture d'équipe.

Ce malheur a mis fin à ses espoirs de terminer le dernier grand tour de l'année en tant que sprinter numéro un. Avant la catastrophe, van Aert avait remporté trois victoires d'étape dans son tour national, et ses chances de terminer en tête du classement général semblaient prometteuses. Il était également acclamé comme leader de la classification de la montagne.

Roglic s'accroche au maillot rouge par un fil

Le malchanceux van Aert a connu une deuxième collision brutale dans l'année. En mars, il a subi une chute à grande vitesse lors de la classique belge Dwars door Vlaanderen, entraînant une fracture de la clavicule, du sternum et de plusieurs côtes. Cela a compromis sa participation à Paris-Roubaix, au Giro d'Italia, ruinant ses chances. Cependant, lors du Tour de France, il a remporté la médaille de bronze en contre-la-montre olympique.

Il reste incertain s'il pourra participer aux Championnats d'Europe de cyclisme sur route dans son pays natal, la Belgique, la semaine prochaine, ou aux Championnats du monde en Suisse quelques jours plus tard.

La déconvenue de van Aert lors de la 16ème étape, qui s'est déroulée à Lagos de Covadonga après 181,5 kilomètres de pluie et de brouillard, a permis à un coureur espagnol, Marc Soler, de remporter l'étape. Ben O'Connor, d'Australie, a continué à porter le maillot rouge de leader du classement général, malgré son retard croissant sur le deuxième, le célèbre slovène Primoz Roglic, qui était à seulement cinq secondes derrière lui. Malheureusement pour son coéquipier, Florian Lipowitz d'Ulm, il est passé de la sixième à la neuvième place au classement général et a perdu le maillot blanc du meilleur jeune coureur au profit du coureur espagnol Carlos Rodriguez.

La 17ème étape aura lieu le mercredi, couvrant une distance de 141,5 kilomètres de Arnuero à Santander. La Vuelta se terminera par un contre-la-montre individuel à Madrid le 8 septembre.

Malgré le revers de la 16ème étape, le rêve de Wout van Aert de dominer la Vuelta a España est resté une performance mémorable et impressionnante, marquée par ses victoires dans trois étapes et sa tête dans les classements du sprint et des points. Malgré sa chute malheureuse, Roglic est resté proche de Ben O'Connor au classement général, gardant ses espoirs pour le maillot rouge.

