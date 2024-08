- Les artistes vedettes du club sont récompensés par des plaques commémoratives en bronze.

Pour célébrer son 125ème anniversaire, Eintracht Frankfurt a créé une "Allée de la renommée" pour rendre hommage aux réalisations remarquables et aux personnalités influentes du passé du club. Six pierres mémoriales portant l'inscription "Éternel - Moments culminants et personnalités éminentes des Aigles" ont été installées devant la tribune principale du stade de football de Francfort et dévoilées.

Les Aigles ont reconnu la création du club en 1899, leur unique titre allemand en 1959 et leur première victoire en coupe DFB en 1974. Ils ont également rendu hommage aux icônes du club Jürgen "Grabi" Grabowski, Bernd "Holz" Hölzenbein et Bernd "Dr. Marteau" Nickel, tous récemment décédés ou presque, avec Hölzenbein étant le plus récent en avril de cette année. Grabowski et Hölzenbein ont tous deux fait partie de l'équipe nationale ouest-allemande qui a remporté la coupe du monde en 1974.

Eintracht Frankfurt a déclaré qu'ils installeront des plaques de bronze supplémentaires à l'avenir pour présenter l'histoire riche du club au stade. "Bien sûr, nous espérons tous que beaucoup plus contribueront", a déclaré le PDG Axel Hellmann. Cependant, il a également souligné que seuls les événements et personnalités exceptionnels seront honorés sur l'"Allée de la renommée".

