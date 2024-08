- Les artistes Badmómzjay, Samu Haber et d'autres sont prêts à réclamer le prix Radio.

Les premiers jours de septembre voient émerger la crème de la crème de la radio allemande, avec des légendes de la musique radiophonique sous les projecteurs. La cérémonie des Prix de la Radio Allemande 2024 mettra en avant des artistes tels que le rappeur Badmómzjay, les chanteurs Samu Haber et Michael Schulte, le groupe electro-pop ClockClock et le DJ Lost Frequencies, selon la Norddeutscher Rundfunk à Hambourg. Le 5 septembre, l'événement fastueux aura lieu à la Neue Flora de Hambourg, diffusé en direct et sur plusieurs radios publiques et privées. Ce soir-là, dix prix seront décernés, avec Petra Schmidt-Schaller, Steven Gätjen, "Checker Tobi" Tobias Krell, Sophia Passmann, le critique littéraire Denis Scheck et la chanteuse de schlager Beatrice Egli se relayant pour présenter les prix.

Le Prix de la Radio Allemande est considéré comme la récompense la plus prestigieuse de l'industrie.

Lire aussi: