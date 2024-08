- Les artisans de Saxe font pression pour une bureaucratie efficace

Artisans saxons se sentent freinés par une ** Paperasserie** excessive et réclament un soulagement tangible.

"Depuis des années, voire des décennies, nous soulevons ce problème fastidieux auprès de la politique aux niveaux européen, fédéral et étatique - sans résultats notables. Du moins, les artisanes et artisans dans leur activité quotidienne ne perçoivent-ils pas d'effets de soulagement réels", a expliqué Uwe Nostitz, président de la Journée des Artisans de Saxe, à Dresde. On attend du futur gouvernement plus d'engagement sur ce sujet.

"La quantité de lois et d'autres réglementations, qui sont à peine gérables, sans parler de leur contrôle pratique, doit décourager tout potentiel entrepreneur ou exploitant - surtout en des temps où des personnel qualifié et de direction dans les métiers sont si urgemment nécessaires", a insisté Nostitz. Les métiers mesureront de près le travail des futurs dirigeants par la manière dont ils s'attaquent à la réduction de la paperasserie.

La Bavière comme modèle ?

Le président de la chambre a conseillé de regarder en Bavière pour un exemple. Là-bas, les plans gouvernementaux de réduction de la paperasserie sont déjà assez concrets : au moins dix pour cent de toutes les réglementations administratives doivent être abolies. Le ministre-président Markus Söder (CSU) veut également serrer le "frein aux paragraphes" : à l'avenir, pour chaque nouvelle loi, deux existantes doivent être abolies. Les nouvelles lois auront également une validité de cinq ans et devront être prolongées si nécessaire. La loi sur la protection des données et les obligations statistiques seront également simplifiées.

La Journée des Artisans de Saxe représente actuellement environ 55 000 entreprises predominantly small and micro, employant environ 280 000 personnes.

