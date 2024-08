Les armes du Hezbollah - sont-elles accablantes pour le Dôme de Fer?

Il est encore incertain de quelle manière l'Iran et ses alliés entendent attaquer Israël. Cependant, il est certain que le Hezbollah jouera un rôle clé. Quelles armes ce groupe terroriste possède-t-il, et pourrait-il submerger la défense aérienne d'Israël?

Les forces de sécurité d'Israël sont en alerte maximale, se préparant à l'attaque massive attendue de l'Iran et de ses alliés. Lorsque cela se produira est incertain. À quoi cela ressemblera est inconnu. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déjà qualifié le retard de la frappe de rétorsion annoncée de "partie du châtiment". Il est censé être une vengeance pour la mort de plusieurs commandants de haut rang de Hamas et du Hezbollah en juillet. "Notre rétorsion viendra", a déclaré Nasrallah - et a menacé Israël d'attaques terrestres, aériennes et maritimes en cas de guerre.

Plus tôt cette année, l'Iran et plusieurs groupes terroristes ont pris leur revanche : après la mort de commandants de haut rang des Gardiens de la révolution dans une frappe aérienne israélienne sur un bâtiment consulaire iranien à Damas. Plus de 300 drones, missiles balistiques et missiles de croisière ont été tirés sur Israël en avril. Selon leurs propres déclarations, la défense aérienne d'Israël et ses alliés ont réussi à intercepter 99 % d'entre eux. Une attaque massive similaire sera-t-elle répétée? Et la défense aérienne sera-t-elle à nouveau aussi réussie?

Il est certain que le Hezbollah jouera un rôle clé. Cela est déjà dû à sa proximité géographique avec Israël : tandis que les roquettes venues d'Iran doivent traverser d'autres pays, la milice est située dans la région frontalière avec Israël. Et à la différence du Hamas dans la bande de Gaza, qui est affaibli par la guerre de plusieurs mois depuis le massacre de civils israéliens du 7 octobre 2023, le Hezbollah est plus qu'une milice. Il ressemble à une armée régulière. Le Center for Strategic and International Studies l'a décrit en 2018 comme le "plus heavily armed non-state actor worldwide".

Des roquettes Katyusha tirées par dozens

Quel est le danger pour Israël du groupe terroriste chiite au Liban? Le nombre exact de combattants du Hezbollah est inconnu. Il parle lui-même d'un nombre de "beaucoup plus" que 100 000 hommes. D'autres sources parlent de 20 000 combattants actifs et du double de réservistes. Beaucoup d'entre eux sont bien entraînés et ont de l'expérience combattante en Syrie.

L'expert du Moyen-Orient Peter Lintl voit un "danger immense" avant tout dans le potentiel de roquettes du Hezbollah. "On parle de 120 000 ou plus de roquettes. Et aussi qualitativement, le Hezbollah est plus fort que le Hamas : ses roquettes peuvent atteindre tous les endroits en Israël", a-t-il déclaré à ntv.de. Son arsenal comprend des armes développées en Russie, en Chine et surtout en Iran. Certaines sont maintenant produites par le Hezbollah lui-même. La Syrie est également souvent mentionnée comme un important fournisseur d'armes.

Caractéristique du Hezbollah sont les roquettes Katyusha de conception russe, qui sont tirées par dozens sur Israël. Elles ont une portée de quelques kilomètres et sont utilisées comme des mortiers ou des drones simples dans la région frontalière. Le Hezbollah est censé avoir des dizaines de milliers de ces roquettes, qui sont mobiles et peuvent donc être tirées de n'importe où. Un peu plus loin, environ 45 ou 75 kilomètres, atteignent les roquettes d'artillerie iraniennes Fajr-3 et Fajr-5. Avec elles, par exemple, la ville portuaire de Haïfa peut être attaquée.

Menace des missiles antichars guidés

De plus, le Hezbollah possède des roquettes d'artillerie balistiques telles que le Zelzal-1 et -2 avec des portées allant jusqu'à 200 kilomètres, et les projectiles de la famille Fateh. Ce dernier, dans le cas du Fateh-110, a une portée de 300 kilomètres et peut porter une ogive de 500 kilogrammes. "Avec ceux-ci, n'importe quel point en Israël peut être touché avec une précision de 20 mètres", a déclaré Fabian Hinz de l'Institut international d'études stratégiques à "Spiegel".

De plus, le Hezbollah est également censé posséder des missiles de croisière, bien que les détails soient rares. Son arsenal est également censé comprendre des missiles de défense aérienne très précis, ainsi que des missiles antichars guidés d'origine russe et iranienne. Bien qu'ils aient une portée plus courte, ils volent souvent près du sol, ce qui les rend difficiles à intercepter par la défense aérienne. Avec des armes anti-navires comme les missiles russes Yakhont et les missiles chinois Silkworm, le Hezbollah pourrait non seulement cibler des navires, mais aussi des installations portuaires ou des plates-formes en mer.

Le Hezbollah reçoit des drones de l'Iran mais en fabrique également lui-même des simples. Le groupe terroriste possède probablement des drones unidirectionnels Shahed-136, également connus sous le nom de drones kamikaze. La Russie utilise ces derniers, par exemple, contre l'Ukraine. Selon le fabricant, ils ont une portée de 2000 kilomètres, mais les experts occidentaux estiment que c'est beaucoup moins.

La Dome de fer peut-elle être submergée?

Avec ces armes, le Hezbollah pourrait attaquer Israël de différentes manières et poser des défis importants à la défense aérienne d'Israël. Cette dernière est en réalité très puissante. Notamment, le Dome de fer intercepte les roquettes et les mortiers de courte portée avec un taux de réussite revendiqué de 90 %. De plus, David's Sling s'occupe des missiles balistiques de plus grande portée et des missiles de croisière, tandis qu'Arrow cible les missiles de longue portée. Les avions de chasse peuvent également intercepter les projectiles entrants.

Cependant, le nombre massif de roquettes que le Hezbollah possède pourrait potentiellement submerger ces systèmes. Le "Guardian" britannique a rapporté les craintes américaines que jusqu'à 3 000 roquettes par jour pourraient être tirées sur Israël, ce qui pourrait surcharger le système de défense Iron Dome. Selon une prévision d'un projet de recherche de l'Université Reichman d'Israël, le Hezbollah pourrait maintenir ce barrage pendant jusqu'à trois semaines.

Parmi les milliers de projectiles par jour, il y aurait des roquettes simples mais imprécises, ainsi que des missiles de croisière hautement précis avec des portées importantes. Selon les prévisions, de telles armes pourraient viser des bases militaires, des villes ou des infrastructures critiques telles que les centrales électriques et les approvisionnements en eau - ou même la défense aérienne elle-même. D'un côté, les stocks d'intercepteurs d'Israël s'épuiseront rapidement sous les attaques de roquettes massives. De l'autre, les lanceurs de défense aérienne pourraient être mis hors d'action par des attaques ciblées. Récemment, en juin dernier, Hezbollah a publié une vidéo d'une prétendue attaque contre un système Iron Dome. Cependant, l'armée israélienne a nié que un tel système ait été endommagé. De plus, les drones en bois ou en plastique sont plus difficiles à détecter par le système de radar Iron Dome.

Israël est conscient de ces problèmes. Ils les ont également exposés aux États-Unis. "Nous anticipons que certains au moins des batteries Iron Dome pourraient être submergées" en cas de guerre contre Hezbollah, a déclaré un haut responsable du gouvernement américain à CNN. Un autre responsable gouvernemental a confirmé que, dans un tel cas, Israël aurait besoin principalement de systèmes de défense aérienne supplémentaires et de fournitures pour le bouclier Iron Dome, que les États-Unis fourniraient. Selon le diffuseur militaire israélien, le ministre de la Défense Joav Galant a également parlé avec ses homologues aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie ces derniers jours. L'objectif est de recruter "autant de partenaires que possible pour une coalition internationale en soutien à Israël".

