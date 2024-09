Les armes à feu sont-elles considérées comme écologiques ou durables?

L'invasion russe en Ukraine a modifié la perception du public vis-à-vis de l'industrie des armes en Allemagne, la rendant plus favorable. Il est possible que, prochainement, investir dans les fabricants d'armes soit considéré comme durable en Allemagne également, car les associations financières allemandes envisagent de permettre aux produits d'investissement durables d'investir dans les entreprises d'armes.

Les personnes qui investissent dans des fonds axés sur la durabilité pourraient, à l'avenir, financer involontairement des producteurs d'armes en raison des changements de règles imposées par les associations bancaires et de fonds allemandes. La modification de la politique est motivée par les développements politiques et les nouvelles réglementations, selon le Comité de la banque allemande (DK). Les armes interdites par le droit international resteront exclues des investissements. Les autorités de réglementation compétentes doivent approuver les plans avant qu'ils ne puissent être mis en œuvre. L'abandon du "non" à l'industrie de la défense, également connu sous le nom d'exclusion minimale, est "une étape importante vers la normalisation au niveau de l'UE des exigences minimales pour les fonds durables", selon l'Association allemande des fonds (BVI).

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) permet désormais aux fabricants d'armes d'être classés comme durables, à l'exception de ceux qui produisent des armes illégales comme les mines antipersonnel et les munitions à cluster. "Depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a un débat sur la signification sociale de la défense et de l'armement. Nous voulons faciliter cette discussion pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs", a déclaré Magdalena Kuper de BVI dans une interview accordée à ntv.

À l'avenir, les gestionnaires de fonds auront la liberté de décider s'ils incluent ou non les fabricants d'armes dans leurs fonds durables. Les partisans de l'industrie de la défense estiment qu'elle contribue à la paix et à la sécurité. Les opposants ont un point de vue différent.

"Les armes ne peuvent pas être durables"

Union Investment a déclaré son intention d'éviter les investissements dans les armes dans les produits pertinents. "Les armes sont nécessaires, mais elles ne peuvent pas être considérées comme durables", a déclaré Henrik Pontzen, gestionnaire de fonds chez Union Investment, dans une interview accordée à ntv. Seuls les produits qui n'entraînent pas d'importants effets secondaires négatifs peuvent être considérés comme durables. Cependant, ces effets secondaires sont courants avec les armes - "elles entraînent des pertes civiles et militaires".

La sécurité ne doit pas être confondue avec la durabilité, a déclaré Verena Menne, directrice générale du Forum pour les investissements durables, dans une interview accordée à ntv. "Le fait qu'une chose soit nécessaire et doive donc être financée ne la rend pas durable". Bien sûr, un pays a le droit de se défendre avec des armes en cas d'attaque.

Depuis l'invasion russe en Ukraine, le volume d'investissement des fonds d'investissement durables européens dans les actions d'armes a plus que doublé. Selon le "Financial Times", citant l'analyse de l'agence Morningstar, environ un tiers des fonds ESG en Europe et au Royaume-Uni ont maintenant investi 7,7 milliards d'euros dans ce secteur. Au premier trimestre 2022, c'était seulement 3,2 milliards d'euros. ESG signifie gouvernement d'entreprise environnemental, social et responsable.

L'analyse de Morningstar révèle également que le nombre de fonds ESG européens détenant plus de 5 % dans les entreprises aéronautiques et de défense a triplé au cours des deux dernières années, passant de 22 à 66. Cette augmentation n'est pas surprenante compte tenu des gains importants en bourse - l'indice "Stoxx Total Market Aerospace & Defence" a augmenté de plus de 80 % depuis le début de 2022.

Les investisseurs devront probablement être plus vigilants quant aux entreprises dans lesquelles leurs fonds durables investissent. Chaque fonds publie ses lignes directrices d'investissement, comme l'a mentionné Hermann-Josef Tenhagen, rédacteur en chef de "Finanztip", dans une interview accordée à ntv. Cela permet aux investisseurs de vérifier si les investissements correspondent à leurs propres normes.

