- Les arbres centenaires du parc forestier de Falkenstein sont menacés

Des individus mystérieux ont causé des ravages sur plusieurs arbres dans le parc de Falkenstein, situé à Hamburg-Altona. Le sabotage des arbres a eu lieu sur la Falkensteiner Weg et a entraîné des dommages à deux arbres centenaire, comme l'a rapporté un porte-parole de l'office du district d'Altona. Ces arbres, un hêtre et un chêne, ayant tous deux un diamètre de tronc d'environ un mètre, présentent des marques de forage visibles. Ces trous de forage suggèrent que les arbres ont également été empoisonnés. Le hêtre est déjà en train de subir de graves dommages et est prévu pour périr dans l'année à venir. Le chêne, cependant, n'a que certaines parties de sa couronne affectées.

De plus, l'office du district a rapporté que trois autres arbres ont été gravement endommagés par un profond écorçage. Ce processus, qui consiste à retirer une bande d'écorce autour du tronc, prive l'arbre en perturbant le flux de sève. Deux des arbres touchés, un orme et un aulne à plusieurs tiges, ont déjà succombé à leurs blessures. Un jeune arbre qui a également été écorcé reste en vie mais est sous une forte pression.

L'administratrice du district d'Altona, Stefanie von Berg, a exprimé son inquiétude quant à cet incident, déclarant : "C'est une autre agression contre l'écosystème fragile des pentes de l'Elbe". Les arbres sont essentiels pour maintenir la biodiversité, sécuriser la pente et protéger les personnes et leurs habitations. Ils servent également de régulateurs du climat, en contrôlant les températures urbaines et en fournissant des habitats pour une multitude d'espèces animales.

Une enquête criminelle a été ouverte. Les forces de l'ordre continuent d'enquêter, en se concentrant principalement sur l'identification du responsable. Les témoins qui pourraient avoir des informations concernant l'incident sont encouragés à se manifester.

Malheureusement, le vandalisme des arbres a été découvert dans le parc l'année dernière, entraînant l'abattage de 13 arbres.

L'enquête criminelle est particulièrement intéressée par le parc de Falkenstein, compte tenu des incidents répétés de vandalisme d'arbres qui s'y sont produits. Le responsable pourrait avoir ciblé les arbres centenaire

