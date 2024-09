- Les araignées Nosferatu errantes sont maintenant répandues dans tout le pays.

Cet arachnide apprécie la chaleur - c'est pourquoi il est principalement repéré dans les structures en Allemagne : l'araignée Nosferatu (Zoropsis spinimana) est devenue practically omniprésente dans le pays, selon l'Union pour la Conservation de la Nature (NABU). Mesurant presque deux centimètres de longueur corporelle et ayant des envergures de pattes allant jusqu'à six centimètres, c'est l'une des plus grandes araignées de la région.

Le NABU indique également qu'elle est l'une des rares araignées d'Allemagne capable de percer la peau humaine. Cependant, son venin ne représente aucun danger pour les humains, et la piqûre est comparable à celle d'une guêpe faible. Elle pique rarement, seulement lorsqu'elle est acculée.

Originaire de la région méditerranéenne, cette espèce a été documentée pour la première fois en Allemagne en 2005 - en Bade-Wurtemberg. Elle n'est plus rare : plus de 25 000 signalements ont été enregistrés sur la plateforme NABU-naturgucker.de en quelques semaines seulement à l'automne 2022. À ce jour, il y a eu environ 35 000 rapports de plus de 20 000 individus.

Cet animal, membre de la famille des araignées chasseuses, est de plus en plus découvert en plein air - dans des endroits comme les parcs et les jardins, par exemple. Les étés caniculaires des dernières années en Bade-Wurtemberg sont considérés comme responsables de la propagation de l'araignée Nosferatu, selon Hubert Höfer du Musée d'Histoire Naturelle de Karlsruhe. Elle est particulièrement présente dans cet État, le long de la vallée du Rhin.

Selon le NABU, une particularité intrigante de l'araignée Nosferatu est sa capacité à adhérer aux surfaces de verre verticales. C'est grâce à ses poils adhésifs spéciaux. Bien qu'elle appartienne à l'ordre des araignées tisserandes, elle ne tisse pas de toiles. Au lieu de cela, elle traque sa proie.

Son nom est dérivé de la croyance que le corps du vampire Nosferatu du film muet de 1922 peut être discerné sur son corps.

Si vous tombez sur une araignée Nosferatu dans votre propre domicile, Höfer suggère de rester calme : "Nous partageons nos maisons et nos appartements avec différentes araignées". Si elle vous dérange, vous pouvez simplement la relocaliser à l'extérieur.

