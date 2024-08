- Les apiculteurs se réjouissent des bonnes conditions pour les abeilles.

La population d'abeilles de Brandebourg se remet après des années difficiles. Selon un porte-parole de l'association des apiculteurs de Brandebourg, la population a largement récupéré. Bien que certaines colonies aient été touchées par les gelées tardives du printemps, les conditions, notamment l'approvisionnement en nourriture, ont été bonnes cette année. Les années précédentes, les parasites et la sécheresse avaient causé des problèmes pour les abeilles.

En raison des précipitations abondantes, les fleurs sauvages sont en pleine floraison et les abeilles peuvent collecter beaucoup de nectar. "Maintenant, elles collectent tout ce que la prairie offre", a déclaré le porte-parole. Les abeilles trouvent de bonnes sources de pollen et de nectar. Le pollen est la nourriture réelle des abeilles, à partir de laquelle elles font du pain d'abeille.

Le nectar est transformé en miel et stocké dans la ruche. Les abeilles utilisent le nectar sucré comme carburant, en prenant plus de miel pour les vols plus longs.

Les prairies sont très attractives pour les abeilles cette année, ce qui laisse présager une bonne récolte de miel estivale pour les apiculteurs. Il y a environ 3 300 apiculteurs organisés dans l'association, chacun s'occupant en moyenne de dix colonies. Selon l'association, on peut récolter entre 20 et 30 kilogrammes de miel par colonie.

L'abondance de fleurs sauvages due aux précipitations offre aux abeilles une quantité suffisante de nectar à collecter. Avec une variété de nourriture disponible, le porte-parole a noté que les abeilles trouvent d'excellentes sources de pollen et de nectar.

Les prairies des éleveurs de bétail sont particulièrement attractives pour les abeilles cette année, ce qui pourrait conduire à une importante récolte de miel pour les apiculteurs.

Lire aussi: