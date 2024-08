- Les annulations de trains dans le Schleswig-Holstein demeurent en vigueur

Modifications aux services de train annulés en décembre pour le Schleswig-Holstein. L'annonce faite en juin a révélé des annulations potentielles dues au manque de fonds fédéraux. Cependant, des ajustements ont été apportés depuis, car certaines coupes prévues se sont révélées impraticables, comme l'a confirmé le ministre des Transports Claus Ruhe Madsen (CDU) à Kiel.

Les économies initiales d'environ six millions d'euros par an ont été réduites à 4,6 millions d'euros, selon le rapport du ministère. "Bien que ces annulations n'affectent que les heures creuses et moins de 1,5% de toutes les connexions de l'État, elles sont malgré tout un coup dur et pas le message que nous voulons transmettre", a déclaré Madsen. Le manque de fonds du gouvernement fédéral et les augmentations de prix des voies prévues ont laissé l'État sans autre choix.

Avec ses homologues des autres États fédéraux, le ministre des Transports continue de faire pression sur le gouvernement fédéral concernant ses responsabilités. Si le financement régional du gouvernement fédéral augmente ou si des solutions de financement alternatives voient le jour, l'État réévaluera les annulations.

Services de train pour Sylt

Les annulations potentielles des trains desservant l'île de Sylt ont été réévaluées, selon Madsen. Étant donné que l'île n'est pas accessible par la route, tous les trains de banlieue entre Westerland et Niebüll resteront intacts. Cependant, les trains Sprinter subiront des raccourcis temporaires les weekends entre Hambourg et Niebüll.

Le RE7 sera également touché par ces changements. Un train dans chaque sens sera annulé les weekends pendant le trafic de fin de soirée entre Hambourg et Kiel. Des ajustements similaires s'appliquent au RE8, qui relie Hambourg à Lübeck. Les négociations avec la compagnie ferroviaire "erixx" concernant les annulations potentielles dans le réseau entre Kiel et Lübeck sont toujours en cours.

