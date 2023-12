Les anneaux cachés et les caractéristiques inhabituelles d'Uranus brillent dans une nouvelle image de Webb

L'observatoire Webb est connu pour capturer des perspectives étonnantes d'objets cosmiques lointains dans leurs moindres détails, mais il est également capable de révéler de nouvelles perspectives dans notre propre jardin céleste.

L'humanité a vu Uranus pour la première fois lorsque Voyager 2 a survolé la septième planète à partir du soleil en 1986. Grâce à la caméra de la sonde, qui observait le système solaire en lumière visible, Uranus est apparue comme un monde bleu brillant.

Mais Webb, qui observe l'univers en lumière infrarouge, invisible à l'œil humain, a capturé toutes les facettes souvent absentes des images prises par d'autres télescopes, révélant ainsi la nature dynamique de la planète.

L'envoi d'une mission dédiée à l'étude d'Uranus est devenu une priorité pour les astronomes, selon un rapport publié en 2022.

Les planificateurs de mission ont donc besoin d'un maximum d'informations sur la planète glacée, comme cette image Webb détaillée, avant d'envoyer un vaisseau spatial pour l'étudier. Publiée lundi par la NASA, cette image est plus détaillée que la version précédente diffusée en avril.

Les anneaux intérieurs et extérieurs d'Uranus, normalement peu lumineux, brillent sur la dernière image, y compris l'anneau Zeta, le plus proche de la planète, qui est pourtant incroyablement faible et diffus. Neuf des 27 lunes connues d'Uranus sont également visibles sous forme de points bleus, y compris certaines des plus petites qui existent à l'intérieur des anneaux.

Les "lunes littéraires", nommées d'après des personnages de Shakespeare, comprennent Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet et Perdita.

Les saisons inhabituelles d'Uranus

L'un des éléments les plus brillants de la nouvelle image est la calotte polaire nord blanche saisonnière d'Uranus, qui occupe le devant de la scène lorsque le pôle pointe vers le soleil à l'approche du solstice, qui devrait avoir lieu en 2028.

Uranus est un monde inhabituel qui tourne sur le côté avec une inclinaison de 98 degrés, ce qui signifie que la planète glacée connaît des saisons de manière extrême.

Une année sur Uranus dure environ 84 années terrestres, et pendant environ un quart de l'année uranienne, le soleil brille directement au-dessus de l'un des pôles de la planète, ce qui signifie que l'autre moitié d'Uranus connaît un hiver sombre qui dure 21 années terrestres.

Des tempêtes peuvent également être observées près et sous la calotte polaire dans l'atmosphère d'Uranus. Les astronomes observeront avec intérêt l'évolution de la calotte polaire, du climat et de l'atmosphère de la planète à l'approche du solstice d'Uranus. Les scientifiques veulent déterminer les forces saisonnières et météorologiques qui influencent les tempêtes, ce qui pourrait également permettre de mieux comprendre l'atmosphère complexe d'Uranus.

Alors qu'une année sur Uranus peut durer des décennies de notre point de vue, un jour sur Uranus passe très vite, puisqu'il ne dure que 17 heures.

La rotation rapide de la planète rend très difficile le repérage des tempêtes et autres caractéristiques atmosphériques sur Uranus, car elles semblent se déplacer en quelques minutes.

Mais Webb a pu prendre des poses longues et courtes d'Uranus qui ont permis aux astronomes de voir des détails sans précédent.

Revoir les géantes de glace

Voyager 2 est la seule sonde à avoir volé à proximité d'Uranus et de Neptune, aux confins de notre système solaire, ce qui signifie que de nombreux mystères subsistent au sujet des géantes de glace. Ces dernières années, des chercheurs ont détecté des rayons X en provenance d'Uranus.

Une équipe de scientifiques a également découvert un "blip" étrange dans les données de Voyager 2, indiquant que la sonde a traversé un plasmoïde, une bulle magnétique géante qui a probablement arraché une partie de l'atmosphère de la planète et l'a projetée dans l'espace.

Mieux connaître Uranus peut également aider les astronomes à étudier les milliers d'exoplanètes glacées de taille géante découvertes en dehors de notre système solaire, afin de comprendre comment ces mondes ont pu se former.

Source: edition.cnn.com