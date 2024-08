Les animaux ont aussi un côté.

Les gauchers et les animaux gauchers ne sont pas rares. Mais qu'en est-il des animaux ? Les chercheurs découvrent qu'ils ont également une patte préférée ou une nageoire préférée. Cette préférence s'étend même à un bras préféré chez l'octopus.

La latéralité était autrefois considérée comme un phénomène strictement humain. C'est pourquoi le 13 août a été dédié à gauchers dans le monde entier depuis les années 1990. C'est environ un sur dix, comme le rapporte une étude mondiale présentée en 2021. Le biopsychologue Sebastian Ocklenburg de la Faculté de médecine de Hambourg a participé à l'étude. Il peut également en dire beaucoup sur les animaux.

De nombreux animaux ont une patte dominante

"La latéralité est une forme d'asymétrie hémisphérique, ou dominance d'une hémisphère cérébrale pour certaines activités", explique Ocklenburg à l'agence de presse allemande. Cela est influencé par des facteurs génétiques et environnementaux, ce qui s'applique également aux animaux. De nombreuses espèces animales montrent une préférence gauche-droite, ajoute-t-il.

Avec les biopsychologues Felix Ströckens et Onur Güntürkün, Ocklenburg a analysé 119 espèces animales différentes dans une étude : de la préférence de la patte chez les chats à la préférence de la griffe chez les perroquets à la latéralité chez les singes. L'étude a également examiné les amphibiens, les poissons et les reptiles. Les chercheurs ont constaté que chez environ un tiers des espèces, les animaux ne montraient pas de préférence claire pour un côté.

En revanche, la plupart des espèces préféraient un certain côté. Parmi eux se trouvaient de nombreux animaux qui préféraient effectuer des tâches avec leur patte gauche - tout comme les humains, qui ont tendance à être globalement droitiers. "Ces résultats montrent que les préférences de membre sont la règle, pas l'exception, dans le règne animal", écrit Ocklenburg dans une autre étude.

Des recherches supplémentaires ont porté sur les animaux de compagnie. Une méta-analyse a montré que plus des trois quarts des chats étudiés étaient soit droitiers, soit gauchers. Environ un quart des chats utilisaient les deux pattes également fréquemment. Un schéma similaire a été observé chez les chiens : plus de deux tiers préféraient la patte gauche ou droite.

Préférence de côté chez les animaux à nageoires

Intéressant, même les animaux qui n'ont pas de bras ou de jambes au sens classique peuvent montrer une certaine latéralité, selon Ocklenburg. Une équipe dirigée par la scientifique de l'environnement Annette Sieg de l'Université du Michigan a observé des tortues à oreille rouge dans une étude et a constaté une préférence pour le côté droit. Cela signifie que les femelles de cette espèce de tortue utilisent souvent leur patte arrière droite pour couvrir leurs œufs.

Même les invertébrés à système nerveux simple peuvent montrer des préférences de membre. Dans une étude publiée dans "The Biological Bulletin", des chercheurs ont observé le crabe à pinces, un type de crabe qui est couramment pêché et mangé en Asie de l'Est. Le résultat : il ouvre plus souvent les moules avec sa pince droite qu'avec sa pince gauche.

On pourrait penser que seuls les animaux à deux membres antérieurs montrent une préférence de côté claire. Pas du tout : une vieille étude de l'Institut Konrad Lorenz pour l'évolution et la cognition en Autriche a montré que même les créatures à huit bras comme les

