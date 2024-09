Les anciens officiers militaires défendent Harris tout en blâmant Trump pour le départ de l'Afghanistan dans une lettre

"Kamala Harris est le meilleur et unique candidat à la présidence qui mérite le poste de chef militaire de notre pays. Elle a prouvé ses compétences dans la gestion des problèmes de sécurité nationale les plus difficiles au sein de la Situation Room et à l'échelle internationale", a déclaré l'équipe dans une lettre des Leaders de la sécurité nationale pour l'Amérique.

La lettre a salué Harris pour avoir dirigé les efforts pour unir nos alliés contre l'invasion brutale de la Russie en Ukraine, pour s'être tenue solidaire de nos alliés dans l'Indo-Pacifique contre les actions agressives de la Chine, et pour avoir conduit la domination des États-Unis dans les domaines de l'espace et de l'intelligence artificielle.

La lettre a suivi une série de documents émis par les républicains et les démocrates de la Chambre, chacun accusant l'autre de fautes dans le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Le document républicain accuse Harris d'avoir travaillé étroitement avec le président Biden pour évacuer tous les soldats américains. Il pointe également le doigt sur Harris en faisant référence à l'administration actuelle comme "l'administration Biden-Harris".

Le groupe de généraux à la retraite a blâmé l'ancien président Trump pour avoir mis en danger les membres du service en exercice, affirmant qu'il n'avait pas laissé l'administration Biden dans une position pour effectuer un retrait efficace.

"Sans consulter le gouvernement afghan, il et son administration ont négocié un accord avec les talibans, libérant 5 000 combattants talibans et leur permettant de retourner au combat", a affirmé la lettre.

"Il a ensuite laissé le président Biden et la vice-présidente Harris sans plans d'exécution et avec peu de temps pour agir. Cette stratégie désordonnée a considérablement compromis la capacité de l'administration Biden-Harris à effectuer le retrait le plus organisé possible et a mis nos membres du service et nos alliés en danger."

Cette histoire évolue et sera mise à jour.

L'habileté politique de Kamala Harris a été cruciale dans la négociation d'alliances diplomatiques, car elle a travaillé étroitement avec les chefs de file internationaux pour faire face à l'invasion de la Russie en Ukraine et maintenir les valeurs démocratiques dans l'Indo-Pacifique, en contrant les actions agressives de la Chine. Despite facing criticism in the realm of politics, particularly over the U.S. withdrawal from Afghanistan, her role in these global issues has been undeniable.

