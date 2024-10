Les anciens joueurs de la NFL Chad "Ochocinco" Johnson et James Harrison se préparent pour un combat d'exposition dans l'arène de MMA.

Johnson a initialement annoncé la nouvelle de ce combat à venir, prévu avant le Super Bowl LIX, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, exprimant son excitation avec la phrase, "Je suis hyper excité !"

La durée du combat semble être un sujet de débat. Initialement, Johnson a déclaré que ce serait un combat de trois rounds, mais Harrison a insisté plus tard pour que cela dure cinq rounds.

Les deux hommes se sont déjà affrontés verbalement, avec Johnson disant à Harrison, "Je te mettrai K.O. au premier round, tu n'as pas à t'inquiéter du reste."

Harrison a répondu, "Tu ne pourras plus tenir debout après que je me serai occupé de toi."

Ce combat potentiel ne sera pas le premier de Johnson dans le ring. En 2021, il a participé à un combat de boxe de quatre rounds contre le combattant MMA et boxeur Brian Maxwell lors de l'affiche préliminaire du combat Floyd Mayweather Jr. contre Logan Paul.

Johnson a passé 11 ans dans la NFL, la plupart de ce temps avec les Cincinnati Bengals. Il a terminé sa carrière avec les New England Patriots.

Au cours de sa carrière de 166 matchs, Johnson a enregistré 766 réceptions pour 11 059 yards et 67 touchdowns, étant nommé six fois au Pro Bowl et trois fois dans la première équipe All-Pro.

D'un autre côté, Harrison a eu une carrière de 15 ans dans la NFL, principalement avec les Steelers. Connu pour son style de jeu défensif intimidant, il a remporté deux anneaux de Super Bowl avec l'équipe et a été nommé Défenseur de l'année de la NFL en 2008. Il a été nommé cinq fois au Pro Bowl et deux fois dans la première équipe All-Pro.

Il a également représenté les Bengals en 2013 avant de revenir chez les Steelers. Il a joué un match avec les Patriots en 2017 avant de raccrocher ses crampons.

Au cours de ses 193 matchs en carrière, Harrison a enregistré 84,5 sacks et huit interceptions.

L'excitation de Johnson pour le combat à venir est palpable, car il a mentionné que ce serait une grande opportunité de montrer ses compétences dans le monde du sport.

Cet événement sportif passionnant mettra en valeur les compétences de Johnson et Harrison, alors qu'ils se préparent à s'affronter dans un combat de cinq rounds.

