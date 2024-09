Les ancêtres des Vikings ont navigué vers la région arctique

Au Moyen Âge, l'ivoire de morse était un article de commerce très prisé. Cependant, l'emplacement d'où les marchands se procuraient cette marchandise était un mystère jusqu'à récemment. Une nouvelle analyse suggère que les colons nordiques ont peut-être poussé jusqu'à l'Arctique de l'Amérique du Nord pour chasser les morse à cette fin.

La recherche sur les artefacts en ivoire de morse indique que les marchands européens du Moyen Âge ont traversé de vastes eaux arctiques. Bien que les premiers contacts avec les peuples autochtones aient peut-être été rares, un commerce régulier pourrait avoir émergé plus tard, selon une équipe de recherche publiée dans "Science Advances".

Ce commerce précoce aurait pu ouvrir la voie à des connexions plus larges entre différentes cultures et régions arctiques, ont hypothétisé les chercheurs dirigés par Emily Ruiz-Puerta des universités de Copenhague et de Groningue. De plus, la rencontre d'hommes européens norrois et de peuples autochtones d'Amérique du Nord a marqué la première réunion des deux principales branches de l'humanité depuis leur migration d'Afrique au Pléistocène.

L'arrivée des Groenlandais

Ces Groenlandais, ou Grænlendingar en islandais, étaient des colons nordiques qui ont établi des settlements sur le Groenland autour de 986 sous la direction d'Erik le Rouge. Ils étaient les descendants de Vikings qui s'étaient installés en Islande. Leur présence a duré environ 500 ans avant que les settlements ne soient abandonnés au 15e siècle.

Selon l'étude, l'ivoire de morse était très valorisé en Europe médiévale. Il était utilisé pour des sculptures artistiques, des décorations et des objets de tous les jours luxueux tels que des brosses à cheveux. Les sources de ces défenses de morse étaient inconnues jusqu'à présent, a déclaré l'équipe de recherche.

La nouvelle analyse suggère que pendant la période chaude médiévale, d'environ 950 à 1250 après J.-C., les colons nordiques ont peut-être navigué profondément dans l'Arctique de l'Amérique du Nord pour chasser les morse en raison de l'épuisement des populations locales près de la Norvège et de l'Islande.

L'habitat des animaux chassés

Pour retracer la «route de l'ivoire arctique» médiévale, l'équipe a analysé 31 objets culturels fabriqués à partir de défenses de morse chronologiquement et génétiquement. Ces résultats ont été comparés avec les profils génétiques des morse de l'Atlantique, qui habitaient des zones spécifiques entre 900 et 1500 après J.-C.

Les morse habitaient divers terrains de chasse arctiques. La chronologie des résultats suggère que les chasseurs d'ivoire ont poussé plus au nord à la recherche de morse à mesure que la demande européenne d'ivoire augmentait et ne pouvait être satisfaite par les populations régionales.

Environ la moitié des pièces provenait d'une région appelée North Water (groenlandais : Pikialasorsuaq) dans l'Arctique canadien, un corps d'eau ouvert dans le détroit de Davis, très au nord et à l'ouest du Groenland. Les morse, ainsi que les phoques annelés et certaines espèces de baleines, y sont présents toute l'année.

Monopole sur l'ivoire

Les conditions climatiques et les progrès dans les compétences de navigation en mer ont probablement permis aux colons groenlandais d'exploiter eux-mêmes les populations éloignées, ont suggéré les chercheurs. Cela est également étayé par la découverte de sites de stockage intermédiaires pour les peaux et les défenses de morse loin des settlements inuits connus à l'époque.

Des interactions ultérieures avec les Inuits ont peut-être eu lieu à mesure que les conditions climatiques se détérioraient à nouveau. Entre le début du 12e siècle et le milieu du 14e siècle, les Norois au Groenland détenaient virtually un monopole sur l'approvisionnement en ivoire en Europe.

Les Groenlandais, établis par Erik le Rouge au 10e siècle, ont peut-être poussé jusqu'à North Water dans l'Arctique canadien pendant la période chaude médiévale pour chasser les morse en raison de l'épuisement des populations locales en Norvège et en Islande. Cette région, riche en morse, en phoques annelés et en certaines espèces de baleines, est devenue une source importante d'ivoire de morse pour les Groenlandais, ce qui a potentiellement contribué à leur monopole sur l'approvisionnement en ivoire en Europe médiévale.

