Les analystes du renseignement américain concluent que l'IA améliore, mais n'incite pas à un changement révolutionnaire, dans les tentatives étrangères de manipuler les élections de 2024.

La communauté du renseignement américain considère l'IA comme un catalyseur préjudiciable qui aggrave les problèmes plutôt que comme un outil révolutionnaire pour influencer, selon un haut responsable du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI). Cela contredit certaines exagérations des médias et de l'industrie concernant les menaces liées à l'IA. Toutefois, l'IA reste une préoccupation majeure pour les agences de renseignement américaines qui surveillent les dangers potentiels pour l'élection présidentielle.

La menace que représentent les contenus générés par l'IA étrangère pour les élections américaines repose sur la capacité des entités étrangères à surmonter les limitations intégrées des outils d'IA, à créer leurs propres modèles d'IA avancés ou à diffuser stratégiquement les contenus générés par l'IA, a expliqué le responsable. Les acteurs étrangers sont en retard dans tous ces domaines, a-t-il affirmé.

Les acteurs étrangers utilisent l'IA pour briser les barrières linguistiques et propager la désinformation parmi les électeurs américains, selon les responsables américains. Par exemple, l'Iran a utilisé l'IA pour créer du contenu en espagnol sur l'immigration, un sujet politique hautement controversé aux États-Unis, a révélé le responsable de l'ODNI. Les opérateurs soutenus par Téhéran ont également utilisé l'IA pour cibler les électeurs de tous bords sur des sujets divisifs comme le conflit Israël-Gaza, a-t-il déclaré. Les responsables américains soupçonnent que l'objectif de Téhéran est d'affaiblir la campagne de l'ancien président Donald Trump.

La Russie est en tête de la production de contenus liés à l'élection américaine parmi les puissances étrangères, selon le responsable de l'ODNI. Les contenus infusés d'IA – vidéos, photos, texte et audio – ont été cohérents avec les tentatives de la Russie d'améliorer la candidature de Trump et de discréditer la campagne de la vice-présidente Kamala Harris, a-t-il déclaré.

D'un autre côté, la Chine utilise l'IA pour accentuer les questions politiques divisives aux États-Unis, mais pas pour influencer les résultats spécifiques des élections américaines, selon la nouvelle évaluation du renseignement américain.

Les entités étrangères ont également utilisé des tactiques d'influence traditionnelles lors de ce cycle électoral, comme la réalisation de vidéos au lieu de les créer avec l'IA.

Les agences de renseignement américaines estiment que les opérateurs russes ont réalisé une fausse vidéo qui a circulé sur une plateforme il y a quelques semaines, affirmant à tort que Harris était responsable de la paralysie d'une jeune fille dans un accident de la route avec délit de fuite en 2011. Les Russes ont diffusé l'histoire via un site Web se faisant passer pour un média local de San Francisco, selon les chercheurs de Microsoft.

Une autre vidéo produite par la Russie, qui a recueilli au moins 1,5 million de vues sur la même plateforme, affirmait montrer des partisans de Harris agressant un partisan de Donald Trump lors d'un meeting, selon Microsoft.

Les agences de renseignement américaines ont mis en garde en juillet que la Russie prévoyait d'utiliser secrètement les médias sociaux pour influencer l'opinion publique et éroder le soutien à l'Ukraine dans les États clés.

"La Russie est un joueur beaucoup plus sophistiqué dans le domaine de l'influence en général, et elle a une meilleure compréhension de la façon dont fonctionnent les élections américaines et où cibler et quels États cibler", a déclaré le responsable de l'ODNI.

Les capacités de l'IA ont été un outil potentiel pour les puissances étrangères lors des élections générales américaines précédentes. Les opérateurs affiliés aux gouvernements chinois et iranien ont créé du contenu factice généré par l'IA pour influencer les électeurs américains à la fin de la campagne électorale de 2020, mais ont finalement décidé de ne pas le diffuser, selon CNN. Certains responsables américains qui ont analysé l'intelligence à l'époque ont exprimé

