Les amis, les proches, les admirateurs et les coéquipiers se rassemblent en larmes pour les funérailles de Johnny et Matthew Gaudreau.

De nombreux joueurs de la LNH, tels que Sean Monahan, Kevin Hayes, Seth Jones, Cole Caufield, Jack Eichel et le commissaire de la LNH Gary Bettman, étaient présents pour rendre hommage et se souvenir de deux joueurs de hockey décédés.

Les cercueils des frères, ornés de tissus blancs assortis portant des croix dorées, étaient placés côte à côte au pied de la chaire et directement visibles des personnes endeuillées à l'intérieur de l'église.

Le duo a trouvé la mort de manière tragique le 29 août lorsqu'ils ont été heurtés par un conducteur suspecté d'être ivre alors qu'ils faisaient du vélo sur une route du New Jersey, quelques heures seulement avant de servir de témoins lors du mariage de leur sœur à Philadelphie.

Les conjointes de Matthew et Johnny sont montées sur scène lors de la cérémonie commémorative.

Madeline, la veuve de Matthew Gaudreau, a exprimé à travers ses larmes qu'elle se sentait "prisonnière d'un scénario cauchemardesque" dont elle ne pouvait se réveiller depuis une semaine. "Je me sens engourdie, en colère, triste, bénie tout à la fois."

Madeline attend leur premier enfant.

During her tribute, Meredith, the widow of Johnny Gaudreau, revealed she was during her ninth week of pregnancy with the couple's third child.

"Despite losing my husband far too soon, I still feel like the luckiest woman on earth to be his wife," she said.

Johnny Gaudreau, 31 ans, était un joueur de la LNH de premier plan pendant 11 saisons, représentant les Flames de Calgary et les Blue Jackets de Columbus. Il a marqué 243 buts en carrière et a amassé 743 points, tout en participant à sept matchs des étoiles.

Meredith a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont soutenu Johnny pendant son passage à Calgary. "Il sera toujours un Flame, et j'en suis fière. Je suis fière d'appeler Calgary ma deuxième maison également."

Elle est devenue particulièrement émue en parlant de la ville où son mari a joué à partir de 2022.

"À Columbus et à notre famille des Blue Jackets. Je suis dévastée de ne pas avoir plus de temps dans votre merveilleuse ville avec John."

Elle a évoqué les souvenirs qu'ils ont créés dans la ville alors que leurs deux enfants y sont nés.

"Les souvenirs que nous avons créés à Columbus en tant que famille grandissante sont les meilleures années de ma vie."

En s'adressant à son mari décédé, Meredith a dit : "Je t'aime tant et je te manque. Tu es mon amour pour toujours, et j'ai hâte que nous soyons tous réunis à nouveau. S'il te plaît, veille sur nous."

Les frères ont laissé leur marque sur la glace à Boston College, où ils ont joué ensemble lors de la saison 2013-14.

Matthew Gaudreau, 29 ans, a eu une carrière professionnelle de cinq saisons après ses études universitaires.

Le pasteur Tony Penna, vice-président adjoint et directeur du ministère sur le campus de Boston College, a parlé à l'assemblée pendant la cérémonie, mettant en évidence la solide fondation familiale des frères.

"Ils sont allés dans la bonne école. Pas Gloucester Catholic High School ou BC. Ils sont allés à l'école Gaudreau."

L'assemblée a éclaté de rire.

Fr. Penna a poursuivi : "C'est vrai.

Ils avaient les meilleurs enseignants. Ils avaient les meilleurs professeurs - Guy et Jane (les parents de Johnny et Matthew). 'Cause they taught their kids how to love."

La cérémonie a été diffusée en direct sur le site Web des Blue Jackets.

