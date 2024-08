Les Américains font toujours leurs courses.

Walmart a enregistré une croissance de 4,2 % de ses ventes aux États-Unis dans les magasins ouverts depuis au moins un an et son bénéfice opérationnel a bondi de 8,5 % au cours du trimestre. Les ventes en ligne de Walmart aux États-Unis ont explosé, enregistrant une croissance de 22 %.

La société a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'année, signe qu'elle s'attend à ce que sa forte croissance se poursuive.

Walmart est le plus grand détaillant des États-Unis et un indicateur de la confiance des consommateurs. La société touche une large tranche de consommateurs et son activité est stable dans la plupart des conditions économiques.

Mais les acheteurs cherchent des bonnes affaires après des années de prix et de taux d'intérêt plus élevés et maintenant un marché de l'emploi qui ralentit. Bien que l'inflation ait atteint son plus bas niveau en trois ans, les Américains paient toujours plus cher pour les denrées alimentaires, le logement et de nombreux autres produits.

Cela place Walmart dans une position favorable.

Alors que les clients se détournent du café glacé à 6 dollars chez Starbucks et des menus Big Mac à 15 dollars chez McDonald's, ils achètent des denrées alimentaires, des produits d'entretien domestique et d'autres produits chez Walmart car ils ont l'impression d'obtenir une bonne valeur pour leur argent.

Les denrées alimentaires représentent plus de la moitié des ventes de Walmart, et Walmart a bénéficié de son avantage sur les prix - les prix de Walmart sont environ 25 % inférieurs à ceux des supermarchés traditionnels, selon les comparaisons des analystes.

Bien que les clients à faibles et moyens revenus aient traditionnellement formé le cœur de la clientèle de Walmart, Walmart a également conquis récemment des personnes gagnant plus de 100 000 dollars par an et a gagné des parts de marché.

Walmart a déclaré qu'il avait continué à gagner des parts de marché auprès des ménages à revenus élevés au cours du dernier trimestre.

"Le seul endroit où les gens font leurs achats en ce moment, c'est Amazon, Walmart et Costco", a déclaré Michael Baker, analyste chez DA Davidson. "Walmart fait un excellent travail en se concentrant sur la valeur. La valeur est devenue plus importante. Structurellement, ils sont bien placés."

La société a utilisé son immense taille et ses profits tirés de secteurs à plus forte marge comme la publicité pour faire baisser les prix. Et elle a investi des milliards de dollars ces dernières années pour rénover les magasins et construire un solide commerce en ligne pour rivaliser avec Amazon.

"Notre activité en ligne, notre publicité et notre adhésion contribuent également, diversifiant nos profits et renforçant la résilience de notre modèle économique", a déclaré Doug McMillon, PDG de Walmart, dans un communiqué.

À la veille de jeudi, l'action Walmart (WMT) avait augmenté de 29 % cette année, dépassant le S&P 500. L'action Target (TGT) avait chuté de 5 % et celle de Home Depot (HD) avait augmenté de 3 % cette année.

Les dirigeants de Home Depot ont déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mardi que les consommateurs étaient en bonne santé, mais qu'ils entreprenaient moins de grands projets de rénovation domiciliaire, ce qui a entraîné des ventes

Lire aussi: