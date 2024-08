Les amateurs d'Oasis ont du mal avec les plateformes de billetterie surchargées.

La demande de billets pour la tournée estivale de retour d'Oasis en 2025 est massive, avec des hordes de fans attendant patiemment en ligne, mais déçus par des pannes techniques. Beaucoup ont finalement quitté déçus après des heures d'attente, incapables de se procurer un billet. Certains se sont même plaints que les prix des billets avaient augmenté considérablement pendant leur attente, les laissant avec une facture salée. À midi, seuls quelques spectacles au Royaume-Uni avaient encore des billets disponibles, les concerts irlandais étant déjà complets.

Les fans d'Oasis attendaient depuis 15 longues années le retour du groupe, ce qui a rendu le processus de réservation de billets encore plus démoralisant. Même avant le début de la vente au Royaume-Uni à 9 h, le service de vente de billets SJM Concerts à Manchester affichait un message d'erreur. Les fans n'ont eu d'autre choix que d'attendre avec le message "Please stay with us".

La situation était similaire en Irlande, où la vente a commencé une heure plus tôt, avec Ticketmaster demandant aux fans d'exercer patience. D'autres sites de prévente étaient également temporairement inaccessibles.

Une lutte acharnée pour les billets

Les fans des deux pays ont raconté une bataille épuisante pour les billets sur les plates-formes en ligne officielles. Un représentant de Ticketmaster UK a confirmé que la plateforme était opérationnelle et a mentionné la présence de "millions de fans dans la file d'attente virtuelle".

Beaucoup de fans ont été choqués de découvrir, après des heures d'attente, que le prix des billets avait presque doublé en raison de la forte demande. Comme l'a dit un utilisateur sur le service en ligne X, "La sensation quand vous avez attendu dans la file pendant quatre heures et que vous découvrez que le prix du billet est passé de £148 à £355 ! Ce n'est pas illégal ça ?"

Certains fans ont été abruptement disqualifiés sans raison, les renvoyant dans une file de plus de 200 000 clients juste avant l'achèvement de leur achat. "Malheureusement, Oasis s'est reformé pendant que vous attendiez", a plaisanté un utilisateur sur X. "Ne peut-on pas revenir aux jours où nous faisions la queue dehors devant les magasins de disques ou les salles de spectacle pour acheter des billets ?" a soupiré un autre.

Les concerts de Dublin se vendent rapidement

À midi, Ticketmaster UK a rapporté qu'il y avait encore quelques billets disponibles, mais "en quantités extrêmement limitées" et seulement dans certaines catégories. Les deux concerts irlandais prévus pour mi-août 2025 étaient déjà complets en début d'après-midi, selon le site Ticketmaster irlandais.

Le groupe a conseillé de ne pas acheter de billets de concert sur des plates-formes non autorisées, car ils seraient considérés comme invalides. Certains fans avaient déjà réussi à se procurer des billets par le biais d'une loterie officielle le vendredi, qui ont ensuite été promptement revendus en ligne jusqu'à £6 000 (€7 100). La fourchette de prix recommandée pour les billets de concert d'Oasis est de £75 à environ £500.

Oasis a annoncé une tournée de retour en 2025 après une pause de 15 ans, avec initialement 17 spectacles au Royaume-Uni et en Irlande. Plus tard dans l'année, Oasis prévoit également de se produire en dehors de l'Europe. Ces concerts marquent les premiers depuis la fameuse rupture entre les frères Gallagher, Noel et Liam, en 2009. Formé à Manchester en 1991, Oasis est connu comme un pionnier de l'ère Britpop, avec leurs albums incluant des tubes comme "Wonderwall" et "Don't Look Back in Anger", qui se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde.

Les fans ont exprimé leur déception après avoir réalisé que leur lutte continue pour les billets était accompagnée d'une augmentation significative des prix. Malgré le chaos, les concerts d'Oasis à Dublin se sont vendus rapidement.

Lire aussi: