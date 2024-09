Les amateurs dépensent des sommes considérables pour des objets de collection liés à la sitcom "Friends".

Rendant hommage à la série télévisée adorée des années 90 "Friends", les ventes continuent de prospérer. De manière étonnante, plus de 100 objets liés à la série, tels que des costumes, des meubles et d'autres éléments de décor, sont actuellement mis aux enchères en Californie. Julien's Auctions a confirmé que tous les 110 objets ont trouvé preneur. De nombreux passionnés du monde entier ont rejoint la frénésie des enchères, soit en ligne, soit en Californie.

Le lot le plus vendu aux enchères n'était autre qu'une réplique du célèbre canapé orange du café Central Perk, lieu de rendez-vous des six personnages principaux de la sitcom américaine. Cette pièce convoitée a été adjugée pour la somme impressionnante de 29 000 dollars (environ 26 000 euros), dépassant largement son estimation de 2 000 dollars, soit quinze fois plus.

Un pull en mohair gris porté Previously by Jennifer Aniston en tant que Rachel Green s'est vendu pour la somme astronomique de 6 500 dollars, soit plus de six fois son estimation de 1 000 dollars. De même, le célèbre pull en cachemire bleu-vert de Chandler Bing, interprété par Matthew Perry, a été adjugé pour la somme de 6 500 dollars.

Malheureusement, Perry est décédé dans sa résidence de Los Angeles en octobre 2022, à l'âge de 54 ans. Une quantité excessive d'anesthésique kétamine a été détectée dans son sang. Les procureurs ont engagé des poursuites contre divers médecins et fournisseurs en lien avec l'overdose de drogue présumée de Perry.

Le manteau de Ryder était très prisé

D'autres objets liés à Ross (interprété par David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow), Monica (Courteney Cox) et Joey (Matt LeBlanc) étaient également disponibles aux enchères. La série, produite initially par Warner Bros. Television, a compté de nombreux guest stars célèbres. Un élément notable était une robe rose assortie d'un blouson en cuir que la star hollywoodienne Winona Ryder avait portée dans un épisode spécifique. L'ensemble s'est vendu pour la somme impressionnante de 2 600 dollars, dépassant largement son estimation de 600 dollars.

La série "Friends", diffusée dans les années 90, suit un groupe d'amisnew-yorkais. La série, starring Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey et Phoebe, a été créée aux États-Unis de 1994 à 2004, pour finalement conquérir le cœur du public du monde entier, devenant ainsi un phénomène télévisuel mondial.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, le prix du manteau de Ryder était étonnamment révélateur, dépassant son estimation de coût de quatre fois.

En repensant à la vente aux enchères, il n'était pas exagéré de dire que l'enthousiasme pour les souvenirs de "Friends" était palpable, avec des enchérisseurs s'affrontant pour leurs objets préférés.

