Les alliés de la Hongrie restreignent l'accès à la plage pour l'élite montante, selon Orban

Depuis des décennies, les Hongrois chérissent leurs vacances au bord du lac Balaton. Cependant, la privatisation croissante du rivage jette une ombre sur leur joie des vacances. Des associés d'affaires du gouvernement nationaliste dirigé par Viktor Orban ont clôturé des plages et des ports, les transformant en terrains de jeu pour les touristes riches, selon les critiques.

Ancien vendeur de glaces Peter Karpati, qui sert des boules depuis presque quatre décennies à Balatonfüred, exprime ses craintes : "La cupidité dévore sans relâche le lac et le conduit à sa destruction." Le lac Balaton, affectueusement appelé la "Mer hongroise", s'étend sur 235 kilomètres de rivage, ce qui en fait le plus grand lac d'eau douce d'Europe centrale.

Les critiques attribuent la baisse du tourisme traditionnel du lac Balaton à la construction effrénée. Plus de 2,8 millions de personnes, principalement des Hongrois, visitent le lac chaque année. Bien que le nombre de nuitées ait diminué en juin par rapport à l'année précédente, selon les statistiques officielles, la dépense des visiteurs a été maintenue, malgré la gentrification et la hausse des prix.

Un joli bénéfice

Le marchand de glaces Karpati a accusé l'administration municipale de gaspiller de l'argent sur des projets de construction superflus. Ayant reçu une offre lucrative de l'administration municipale, il envisage de déplacer son entreprise pour faire place à un homme d'affaires puissant lié au système d'Orban. Depuis le retour d'Orban au pouvoir en 2010, ses alliés contrôlent des parties importantes de l'économie.

Selon l'organisation anticorruption K-Monitor, plus de 50 projets de construction autour du lac Balaton sont entre les mains des associés d'Orban, y compris son gendre István Tiborcz. Tiborcz nie les accusations, affirmant qu'il n'a été temporairement impliqué il y a quelques années.

Le gouvernement affirme qu'il soutient la promotion du tourisme en finançant des projets. Cependant, les critiques accusent le gouvernement de soutenir des plans controversés et des révisions légales provocantes.

Pas une plage de Balaton sans protection

Le vendeur de glaces Karpati s'est battu aux côtés des locaux pour s'opposer à la construction d'un port de plaisance, que les activistes attribuent aux partisans d'Orban. Malgré deux arrêts de construction par les juges en raison d'une insuffisance de participation du public et d'évaluations d'impact environnemental, la construction a repris après que le conseil municipal, propriété du parti Fidesz d'Orban, a modifié les réglementations l'année dernière.

"Si cela se passe à Balatonfüred, alors aucune plage de Balaton n'est en sécurité", prévient Károly Herenyi, un activiste.

László Szabó, un enseignant de 46 ans, passe ses vacances à Balatonfüred comme d'habitude et a signé la pétition contre le port de plaisance. "Le port occupe la section de la plage ouest où nous nous allongions et passions tout l'été", partage-t-il.

Une nouvelle noblesse ?

Herenyi pense que le gouvernement vise à établir une "nouvelle noblesse" qui peut profiter du lac de manière exclusive, comme l'aristocratie à la fin du siècle dernier. Sous le communisme, le lac Balaton était fréquenté par Nikita Khrouchtchev et Fidel Castro, et de nombreux bâtiments de style soviétique ont été construits. Malgré les promesses après la transition démocratique des années 90 d'arrêter la frénésie de construction, elle a repris ces dernières années.

Depuis les élections locales, les partisans du tourisme familial abordable ont retrouvé l'espoir : Fidesz a connu un revers, et à Keszthely, une ville importante sur le lac, le parti au pouvoir a perdu le siège de maire. Le nouveau maire, Gergely Toth, a promis de promouvoir un tourisme durable sur le lac Balaton. Sa première action après avoir pris ses fonctions en octobre sera de retirer une grille installée illégalement, que les promoteurs immobiliers ont installé pour obstruer l'accès à la plage, une tactique courante.

