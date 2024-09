- Les alliances de livraison proposent une stratégie alternative pour la situation des Houthis

Les compagnies de transport maritime Hapag-Lloyd et Maersk ont proposé une alternative à la route de navigation pour leur partenariat projeté, contournant la mer Rouge. Les entreprises ont révélé cela dans leurs communiqués. Cette décision est motivée par les actions hostiles des Houthis dans la mer Rouge. Les entreprises ont présenté deux options. Elles ont annoncé qu'elles prendraient une décision en octobre quant à la route qu'elles choisiraient.

La société allemande Hapag-Lloyd et le groupe danois Maersk, couramment appelés "Coopération Gemini", ont annoncé leur alliance au début de l'année. "Gemini" signifie "jumeaux" à la fois en latin et en anglais. Le but de cette alliance est d'atteindre un taux de fiabilité de planning supérieur à 90 %. Maersk se classe deuxième dans l'industrie du transport maritime, tandis que Hapag-Lloyd se place cinquième. Cette partenariat devrait débuter en février 2025.

Le PDG de Maersk, Vincent Clerc, a souligné que l'objectif de haute fiabilité de planning reste inchangé, quel que soit l'itinéraire choisi. Le déploiement des navires varie selon le plan : environ 300 s'ils naviguent dans la mer Rouge, et environ 340 s'ils la contournent.

Depuis le début du conflit de Gaza, les Houthis, qui ont des sentiments anti-israéliens, ont pris pour cible des navires commerciaux près de la côte du Yémen. Les Houthis affirment que leur intention est d'arrêter les opérations militaires israéliennes.

Les compagnies de transport maritime Hapag-Lloyd et Maersk envisagent de modifier leurs plans de transport en raison des actions hostiles dans la mer Rouge, envisageant potentiellement une route qui la contourne en octobre. Quel que soit l'itinéraire choisi, Maersk s'efforce toujours d'atteindre un taux de fiabilité de planning supérieur à 90 %.

Lire aussi: