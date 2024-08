- Les Allemands achètent moins de poisson pour plus d'argent.

Les ménages privés allemands ont acheté moins de poisson l'an dernier mais ont dépensé plus pour cela. Dans l'ensemble, ils ont acheté 418 240 tonnes métriques de poisson et de fruits de mer l'an dernier, soit environ 4,2 % de moins qu'en 2022, selon Petra Weigl, présidente du Centre d'Information sur le Poisson, à Hambourg. Ils ont dépensé près de 5,1 milliards d'euros pour cela - presque 3,7 % de plus que l'année précédente.

"C'est un record qui n'a été dépassé que lors des deux années exceptionnelles de la pandémie de COVID-19", a expliqué Weigl. En 2019, année précédant la pandémie, les ménages ont acheté presque 401 000 tonnes métriques de poisson et de fruits de mer et ont dépensé près de 4,1 milliards d'euros pour cela. Le prix moyen par kilogramme était alors de 9,80 euros, atteignant 12,13 euros l'an dernier - une augmentation de presque 24 %.

Weigl : Les Allemands mangent trop peu de poisson

Pour Weigl, cela montre que les consommateurs façonnent de plus en plus consciemment leur consommation de poisson et prêtent une attention particulière à la valeur de leurs achats. Cependant, elle a également noté : "Malheureusement, nous, les Allemands, mangeons encore trop peu de poisson". Elle a fait référence à la Société allemande de nutrition (DGE), qui recommande de manger au moins une à deux portions de poisson par semaine.

Selon les données du Centre d'Information sur le Poisson, les Allemands sont loin de cette recommandation. Les chiffres préliminaires montrent que la consommation par habitant l'an dernier était de 12,5 kilogrammes. Weigl s'attend à ce que ce chiffre atteigne environ 13,3 kilogrammes une fois les chiffres finalisés - après 14,4 kilogrammes en 2022. Cependant, cela placerait toujours les Allemands bien en dessous de la moyenne mondiale de 20 kilogrammes. Dans des pays comme l'Espagne, le Japon, la Norvège et le Portugal, la consommation de poisson est plusieurs fois plus élevée. Sur des îles telles que l'Islande, les Maldives ou Kiribati, chaque résident mange en moyenne plus de 60 kilogrammes de poisson par an.

Le saumon est à nouveau le poisson préféré des Allemands

L'an dernier, le saumon a de nouveau remplacé le pollock d'Alaska comme poisson préféré des Allemands. Selon Weigl, le thon, le hareng et les crevettes suivaient, représentant ensemble deux tiers du marché entier. Parmi les autres choix populaires figuraient la truite, le calmar, le cabillaud, le maquereau et le silure. Comme l'année précédente, les Allemands préféraient manger du poisson en conserve et surgelé. Suivaient les crustacés et les mollusques, puis le poisson frais. Les Allemands ont également des préférences claires pour l'achat de poisson. 49 % du poisson et des fruits de mer ont été vendus dans des magasins discount, et 41 % dans des supermarchés et des marchés de consommation. Seulement 4 % des produits ont été vendus dans des magasins spécialisés en poisson.

Traditionnellement, le plus de poisson est mangé dans la partie nord du pays. Les habitants de Schleswig-Holstein, avec une consommation par habitant de 6,7 kilogrammes, ont dépassé ceux de Brême, qui ont consommé 6,4 kilogrammes. Suivaient Hambourg et la Basse-Saxe, chacun avec 6,1 kilogrammes. La seule exception était l'État de la mer Baltique de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, avec 5,1 kilogrammes, le plaçant dans le tiers inférieur du classement. Comme l'année précédente, la Bade-Wurtemberg était dernière avec 4,7 kilogrammes de poisson par habitant. La moyenne nationale était de 5,4 kilogrammes - 200 grammes de moins qu'en 2022.

Il y a eu une légère augmentation des ventes de poisson lors de la première moitié de l'année.

En examinant les chiffres pour la première moitié de 2024, Weigl a exprimé son optimisme. Selon ces chiffres, 214 649 tonnes métriques de poisson et de fruits de mer avaient déjà été vendues aux ménages privés. Cela représentait une augmentation de 0,6 % par rapport à la première moitié de 2023. Weigl a souligné : "La première moitié de l'année est une période intéressante pour notre industrie, car elle est traditionnellement très orientée vers les ventes en raison des affaires liées à Pâques, puis elle passe à la saison des vacances et des barbecues."

