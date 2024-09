Les allégations américaines: RT, radiodiffuseur russe, s'engage dans des activités secrètes

Le gouvernement américain a formulé de graves accusations contre RT, la chaîne de télévision russe contrôlée par l'État. Outre la diffusion de fausses informations et l'ingérence dans les affaires internationales, RT est accusée de soutenir militairement le conflit en Ukraine via une importante campagne de financement participatif en ligne.

Selon les dernières révélations, le gouvernement américain pense que RT cache des capacités cyber et joue un rôle actif dans des opérations clandestines d'information et de manipulation, travaillant de près avec l'armée russe, selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken. La chaîne est accusée de fournir secrètement des ressources militaires aux unités russes. Blinken a également annoncé de nouvelles sanctions contre la chaîne.

Le département d'État américain allègue que RT fonctionne comme un "appendice direct" du gouvernement russe. Au-delà de la diffusion d'informations fausses, RT est également considérée comme un "membre à part entière" des services de renseignement russes dans le conflit en Ukraine. Une importante initiative de financement participatif en ligne en Russie, promue par RT via les plateformes de médias sociaux, est l'un des schémas mentionnés par Blinken, visant à financer les unités militaires russes en Ukraine et à les équiper de matériel et d'armes militaires.

Blinken a également mis en évidence l'influence de la chaîne, notamment une plateforme en anglais nommée "Red", qui opère secrètement de Berlin. La chaîne contribue aux manœuvres du gouvernement russe pour manipuler les élections dans la République de Moldavie, selon Blinken. "La direction de RT a utilisé des plateformes médias financées et guidées par l'État pour essayer de semer le chaos dans la République de Moldavie", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le gouvernement américain a accusé la Russie de chercher à interférer dans les élections présidentielles américaines à venir en novembre. Les États-Unis ont imposé des sanctions à diverses personnes et organisations, y compris des représentants de RT. L'évaluation américaine indique que les opérations d'influence à Moscou sont commandées par les cercles les plus élevés, avec "le cercle intérieur de Vladimir Poutine" donnant des directives aux agences de relations publiques russes pour "promouvoir la désinformation et les narratives sponsorisées par l'État dans le cadre d'une effort pour influencer les élections présidentielles américaines en 2024".

Le département d'État américain condamne fermement les actions de RT en tant que propagateur d'informations fausses et outil du gouvernement russe. Étant donné qu'elle est considérée comme un "appendice direct" du gouvernement russe, la Commission est susceptible de faire l'objet d'une surveillance accrue et de sanctions supplémentaires.

Au vu des déclarations de Blinken, la Commission est considérée comme complice dans le financement des unités militaires russes en Ukraine et dans les opérations clandestines d'information et de manipulation.

