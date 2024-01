Les allées de jouets neutres en termes de genre sont désormais une loi en Californie

Cette loi, qui est entrée en vigueur lundi, découle d'un projet de loi déposé en 2021 par le corps législatif californien, qui oblige les détaillants de jouets ayant un établissement physique dans l'État et employant au moins 500 personnes à "maintenir une section ou une zone non sexiste dont l'étiquetage est laissé à l'appréciation du détaillant".

Evan Low, membre de l'Assemblée de Californie, a déclaré que c'est une fillette de 8 ans qui l'a incité à présenter ce projet de loi : "Pourquoi un magasin devrait-il me dire ce qu'est un t-shirt ou un jouet pour fille ?

"Son projet de loi aidera les enfants à s'exprimer librement et sans préjugés. Nous devons laisser les enfants être des enfants", a déclaré M. Low.

Les magasins qui ne se conformeraient pas à la nouvelle loi seraient passibles d'une amende de 250 dollars pour la première infraction, et d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 dollars pour les infractions suivantes, selon le texte du projet de loi.

"Nous devrions tous avoir de la compassion pour les personnes souffrant de dysphorie de genre", a déclaré à l'époque Jonathan Keller, président du Conseil californien de la famille. "Mais les activistes et les législateurs de l'État n'ont pas le droit de forcer les détaillants à épouser les messages approuvés par le gouvernement sur la sexualité et le genre. Il s'agit d'une violation de la liberté d'expression et d'une erreur pure et simple.

Le projet de loi a été adopté par 49 voix contre 16 en septembre 2021 et a été promulgué par le gouverneur Gavin Newsom le mois suivant.

Source: edition.cnn.com